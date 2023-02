Semana a semana, hay historias sorprendentes que rodean a los ganadores de lotería, desde los que pierden el boleto antes de conocer el resultado hasta los que han perfeccionado modelos matemáticos para favorecer sus probabilidades.



Esta vez fue una mujer de Maryland, cuya identidad es anónima por cuestiones de seguridad, quien asombró al obtener el premio por tercera vez en cinco años.



El mes de julio empezó con buenas noticias para la familia de una ama de casa del condado de Wicomico porque con un boleto instantáneo de Lucky aseguraron el premio de 100.000 dólares y sus hijos siguen acumulando ahorros para su futuro.

La mujer de 30 años solo tuvo que rascar en las casillas correctas para convertirse en ganadora, pero al ser consultada sobre si tenía alguna estrategia para incrementar sus posibilidades, respondió lo que hace junto a su esposo: “Averiguamos qué juegos de raspar han estado a la venta durante mucho tiempo pero que aún tienen muchos premios importantes”.



Su esposo fue la primera persona en enterarse del tercer golpe de suerte: “No podía creerlo cuando vi cuánto había ganado. Inmediatamente llamé a mi esposo y le dije: ‘Lo hicimos de nuevo’”.



La suerte juega un papel importante, pero la pareja también se toma tiempo de investigar de qué tiendas han salido los boletos premiados. Por eso, ella decidió comprar en una tienda Goose Creek, en Mardela Springs. Fue un tema de intuición, según explicó: “Sabía que habían vendido un gran boleto hace unas semanas. Esperaba que todavía hubiera algo de suerte dando vueltas por ahí”.

El plan de premios de estas dos loterías es amplio. Foto: iStock

No importa si esta era la tercera vez que vivía la emoción de un boleto ganador, ella todavía se sintió en shock al conocer el resultado: “Esta es la misma locura que en las ocasiones anteriores. Es increíble”. El sorteo Lucky está vigente desde septiembre de 2021 y hasta este momento quedan más de 40 premios disponibles.



Si esta mujer parece demasiado afortunada, el año pasado se reveló la identidad de un hombre que ganó la lotería 14 veces. Se trata de Stefan Mandel, un matemático que se volvió millonario al descubrir un método para predecir cinco de los seis números ganadores en un sorteo rumano.



El método empezó a surtir efecto en los años 60 y fue cambiando con el paso del tiempo. Probó su inteligencia en Gran Bretaña y también en Australia, en donde además consiguió involucrar a otras personas para comprar la mayor cantidad de boletos posibles e incrementar sus probabilidades.



Sin embargo, no fue tan fácil que Mandel venciera al sistema en Estados Unidos. Ganó la lotería en 14 ocasiones, por última vez en Virginia, y levantó tantas sospechas que el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la FIA (Autoridad de Inteligencia Financiera) estudiaron su método, pero no encontraron ninguna acción fuera de la ley.



Sin la posibilidad de levantar cargos en su contra, la consecuencia fue una serie de modificaciones a las normas de los sorteos para impedir que otros sacaran provecho de estrategias similares. Pero para el matemático rumano tuvo excelentes rendimientos porque, de acuerdo con la última información, disfruta de su fortuna en una casa de playa del Pacífico Sur.



LA NACIÓN (ARGENTINA) / GDA

