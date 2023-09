Jessica Burgess, una madre de 42 años, residente de Nebraska (Estados Unidos), quien fue sentenciada a dos años de prisión por su participación en un aborto ilegal y la posterior disposición del feto.



Esta sentencia se da después de que se declarara culpable en julio del presente año de dos graves delitos: retirar, ocultar o abandonar un cuerpo humano muerto, y realizar un aborto después de las 20 semanas de embarazo. Además, se le acusó de un delito menor de proporcionar información falsa, según informó Norfolk Daily News.





La hija de la mujer acusada, Celeste Burgess, también fue sentenciada a 90 días de cárcel tras declararse culpable del delito de retirar, ocultar o abandonar un cuerpo humano muerto. Se conoce que la investigación de las dos acusadas comenzó en abril de 2022, cuando la policía de Norfolk sospechó que Celeste Burgess había dado a luz a un feto muerto.

Es por esto que, las autoridades, alegaron que Celeste Burgess se sometió a un aborto con medicamentos, lo que violó la prohibición estatal de abortar después de las 20 semanas de embarazo. Según los documentos judiciales, Celeste tenía aproximadamente 28 semanas de embarazo cuando tomó esa decisión.



Protestas a favor del derecho al aborto en Estados Unidos. Foto: EE

Los investigadores legaron a la conclusión de los hechos porque revisaron las conversaciones de Facebook entre madre e hija para establecer que habían discutido la adquisición de píldoras abortivas y la eliminación de "las pruebas", tal como se mostró en los documentos judiciales.



A principios de este año, el gobernador de Nebraska firmó un proyecto de ley que prohíbe la mayoría de los abortos después de las 12 semanas, con excepciones por agresión sexual, incesto y emergencias médicas.



El fiscal del condado de Madison, Joe Smith, reveló que las píldoras compradas por Jessica Burgess no fueron recetadas por médicos después de que el embarazo superara las 10 semanas. Smith fue citado por el diario Norfolk Daily News diciendo: "Esta acusada le dio estas drogas a su propia hija. El abogado defensor hizo un buen trabajo al evitar un caso de abuso infantil. Todo esto fue innecesario. Todo fue una tontería".



A pesar de cuestionar algunas de las afirmaciones de los informes policiales, Jessica Burgess asumió la responsabilidad de sus acciones, según su abogado Brad Ewalt. Ewalt declaró: "Entiendo que hay violaciones a la ley. Entiendo que existen graves violaciones de la ley. Ella entiende que se enfrenta a sanciones graves, pero las acepta. Y está dispuesta a aceptar lo que decida el tribunal".



Finalmente, se informó que Jessica Burgess podría ser liberada después de cumplir un año de prisión. El juez de distrito del condado de Madison, Mark Johnson, reprendió a Burgess en el tribunal, diciendo: "Me estremezco al pensar, señora Burgess, que usted tiene tal falta de respeto por (llámelo feto humano, llámelo niño nacido muerto) que lo trataría como basura y no le daría ningún respeto en su tratamiento y descarte. Nuestra sociedad espera más, exige más. Fuiste la adulta durante todo este tiempo y fracasaste estrepitosamente en ser la consejera adulta de tu hija".

