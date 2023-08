Una historia que parece de ficción fue lo que vivió Peggy Jones, una mujer de 64 años, el pasado 25 de julio en Silsbee, Texas.



Mientras estaba cortando el césped con su marido, una tarea que según ha comentado a varios medios hacen con frecuencia y les toma cerca de tres horas, sufrió un grave accidente.



Jones iba en su tractor cuando del cielo cayó una serpiente que se enroscó en su brazo y empezó a apretar con fuerza.

"Inmediatamente grité y empecé a mover el brazo para quitármela de encima", cuenta Jones, de 64 años, en una entrevista al medio mencionado."Gritaba: '¡Jesús, ayúdame, por favor, Jesús, ayúdame!".



La serpiente la golpeaba en la cara, le rompía las gafas y escupía un líquido que ella supuso que era veneno.



Pero la inesperada caída del reptil fue el presagio de algo peor. Un halcón había soltado su presa y no pensaba perderla.

"El halcón entraba y salía disparado para agarrar a la serpiente", dijo Jones al medio local 'The Silsbee Bee'.



"Sus alas me golpeaban mientras arañaba a la serpiente y de ahí vinieron los cortes y desgarros más profundos", recolecta 'The Guardian'.

Jones dijo que el halcón retrocedió y volvió a insistir con su presa unas cuatro veces, golpeándola en la cara con las alas.



Pasados algunos minutos, Wendell, el esposo de Peggy oyó los gritos de la mujer y se sorprendió con la escena que encontró.



Ella lloraba y corría hacia él en zigzag, con el brazo ensangrentado por las heridas que le causaron las garras del animal.



Según las estimaciones de Wendell, la serpiente medía metro y medio y al final, a pesar de que se aferró al brazo de su esposa, el ave se la llevó.

"Si alguna vez te has cortado, piensa en 10 veces ese dolor", dijo Peggy a 'CNN'. "Es un dolor que no se puede describir. ... Fue más allá de todo lo que había experimentado".

Después del feroz ataque, Wendell la llevó a urgencias, mientras ella seguía en estado de shock.



Los médicos le dieron antibióticos e instrucciones para que los siguiera tomando en casa y no se identificó veneno de serpiente.



Antes de la medianoche del 25 de julio, Wendell publicó en Internet un breve resumen de todo lo que su mujer había sufrido ese día, con el que terminaba: "Gracias por las oraciones".



Su caso se ha vuelto viral y su historia ha sido narrada en diferentes medios de Estados Unidos.



La mujer ha dicho que es una sobreviviente y que el suceso la dejó traumada.

