Tres jóvenes de 19 años fueron capturados tras ser considerados como los presuntos responsables de un tiroteo que sucedió en la noche del domingo pasado en la ciudad de Baton Rouge, Estados Unidos, que dejó a Kerisha Johnson, una mujer de 36 años, embarazada, muerta en su vehículo.

Los capturados fueron Marques Porch, Gregory Parker y Derrick Curry, cuyas identidades fueron compartidas por la el Departamento de Policía de Baton Rouge.



Según indicaron medios de comunicación locales, la mujer había salido en su carro a recoger a unas personas en una fiesta. Sin embargo, las autoridades recibieron una llamada en donde se les indicó que había una persona muerta en su vehículo luego de que le dispararan, tras confundirla con otra persona.



Al parecer, el sedán blanco que conducía le resultó similar -a los presuntos responsables- a otro carro que momentos antes había pasado por allí y había hecho algunos disparos al aire.

“Todos declararon que creían que el automóvil blanco era un vehículo de más temprano en la noche, donde un ocupante había disparado al aire mientras pasaba junto a la fiesta de adolescentes”, señalaron en la orden judicial, según información dada por el New York Post.

Cámaras de seguridad de la zona habrían captado el momento justo en el que los presuntos baleadores se acercaban al vehículo, levantaban armas de fuego y apuntaban y disparaban contra la mujer.



Los capturados fueron acusados de asesinato en segundo grado y feticidio en primer grado y se encuentran detenidos en la prisión parroquial de East Baton Rougue, según indicó Departamento de Policía en Facebook.

Además, las autoridades señalaron que la víctima se encontraba en estado de embarazo, con 9 meses de gestación, y en poco tiempo iba a dar a luz. Murió de inmediato.



“No tenía sentido. No tenía sentido. Y solo saber que ella perdió la vida detrás, nada, ya sabes, era una persona inocente. Y es que no puedo”, dijo una de las amigas de la víctima, Deanna Williams, al medio ACB News.



Porch, uno de los detenidos, habría aceptado a las autoridades que se encargó de proporcionar las armas utilizadas esa noche y luego las recogió para que alguien más se las llevara antes de que llegaran las autoridades a la escena.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

