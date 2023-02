La cotidiana tranquilidad en la que vive la comunidad de Spanish Lakes en la ciudad de Fort Pierce (Florida, Estados Unidos) se vio alterada esta semana cuando un caimán atacó y mató a Gloria Serge, una mujer de 85 años que paseaba a su perro. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de febrero.

El alguacil a cargo, Ken Mascara, informó que el caimán, que fue capturado, medía 3,3 metros de largo. Varios hombres fueron necesarios para dominar al animal, debido a su gran tamaño.



Testigos informaron a la prensa que el objetivo del caimán era atacar al perro. Pero la mujer, al intentar defenderlo, terminó siendo la presa del reptil. En un video, publicado en redes sociales, se ve claramente cómo el caimán nada en dirección a la orilla, donde la mujer camina tranquilamente con su mascota, tal vez, sin percatarse de que el animal se les venía encima.



Sin embargo, tras el ataque, las autoridades decidieron retirar todos los ejemplares de estos reptiles de la zona, como una medida para evitar más accidentes. Según el portal español 20minutos.es, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) ha sido la encargada de recoger a los caimanes de la zona, bañada por media docena de lagos, para llevarlos a un lugar donde no representen mayores amenazas para la comunidad.



“Pese a que los ataques de caimanes son raros, durante la última década hubo en Florida un promedio de ocho mordeduras por año no provocadas que requirieron atención médica, según la FWC. Desde 1948 hasta 2021, se registraron 442 incidentes de mordeduras no provocadas en Florida, que resultaron en 26 muertes”, destacó el citado medio y añadió que estos animales se encuentran en los 67 condados de Florida, pero que gozan de protección al ser una especie en riesgo de extinción.