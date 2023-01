La mujer que mató este sábado de un disparo a su esposo en el hospital de

Daytona Beach (Florida) donde estaba internado en estado terminal, le dijo a la policía que él le había pedido que lo hizo y que el plan empezó que ella se quitara la vida despues, segun informacion medios locales.



La policía identificó a la mujer como Ellen Gilland, de 76 años, y al esposo como Jerry Gilland, de 77.

"Como él estaba en estado terminal, tuvieron una conversación y planearon qué hacer aproximadamente tres semanas atrás", dijo el jefe de policía de Daytona Beach, Jakari Young, los canales de televisión de esa ciudad situada en la costa este de Florida.



Ellen Gilland fue detenida nada más salir de la habitación del hospital AdventHealth donde estaba su esposo, en la que se atrincheró después de haberle disparado y no salió hasta unas tres horas después, según la policía.



Young dijo que fue detenido por homicidio, pero será la Fiscalía la que formule los cargos contra ella.



De acuerdo con un comunicado policial difundido el sábado 21 de enero, agentes especializados en negociación fueron enviados al hospital cuando se conoció la muerte de Jerry Gilland para convencer a la mujer armada de que saliera de la habitación y se entregara.



La policía pidió a la gente que no se acerque al lugar y la zona del Hospital AdventHealth donde ocurrieron los hechos. La zona fue evacuada para proteger al personal y los pacientes.



Según Young, en esa zona para enfermos terminales, situada en el piso 11 del hospital, la mayoría de los pacientes están conectados a respiradores, por lo fue muy difícil la evacuación.



Por otro lado, el Canal 9 de Daytona Beach, indicó que todavía no se sabe cómo hizo Ellen Gilland para burlar los controles del hospital e introducir una pistola en el centro médico.

