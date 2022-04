Una mujer pensionada estuvo a punto de perder el premio gordo de la lotería.

Se trata de Mary Elliott, quien vive en Virginia, en Estados Unidos, y jugó a la lotería del Cash 5 game, cuyo premio era de 110.000 dólares, que equivalen a 411 millones de pesos.



Ella estuvo preguntando por la lotería y no se había dado cuenta de que el sorteo se había realizado un día antes.



Estaba tan confundida, pues de hecho, no había jugado en más de una década.



Contó que fue a un supermercado y allí compró el billete. Aseguró que tenía un presentimiento y por eso lo adquirió.



Lo compró en Dillwyn, pero cuando buscó el sorteo y creyó que no había salido favorecida, botó el billete en la basura.



Su esposo y ella lo estuvieron buscando y lo encontraron, pero estaba manchado de café y mojado.



Lo pusieron a secar para lograr reclamar el premio.



Para escoger el número se basó en el cumpleaños de su hijo que había muerto, y en los de otros familiares y allegados.



"No creo que la gente simplemente tenga suerte. Creo que si Dios tiene algo para ti, él va a hacer que lo consigas", afirmó Elliot a The Washington Post.



Ella aún no ha decidido qué hacer con el premio. Dijo que lo deja en manos de Dios que tiene un plan para ella.

