Mujer antivacunas atemorizó a personal de centro de vacunación covid

Virginia Christine Lewis Brown, una ciudadana estadounidense, condujo hasta un centro de vacunación para atemorizar a las personas que estaban en el lugar.



De acuerdo al medio local ‘News 4’, esta mujer, de 36 años, casi arrolla a siete personas que estaban en las carpas del puesto de vacunas.



Lewis hizo esta peligrosa maniobra, al parecer, para expresar su inconformismo frente a la aplicación de inyecciones contra el covid-19.

El hecho se presentó en el parqueadero del centro comercial ‘Foothills’, situado en la ciudad de Maryville, en el estado de Tennessee (Estados Unidos).

Según el medio local ‘WVLT TV’, luego de pasar por el centro de vacunación y atemorizar tanto al personal médico como a quienes esperaban su turno para la dosis, Brown trató de escapar, pero las autoridades locales la detuvieron a pocas cuadras del lugar de los hechos.



Ella fue llevada hasta el Centro de Detención del Condado de Blount, lugar en el cual se le imputaron cargos por el delito de imprudencia temeraria.



De acuerdo con un reporte de las autoridades locales, la detenida estaba manejando una camioneta ‘Chrysler’ de color azul y no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia que pudiera haber alterado su comportamiento. Se cree, entonces, que se trató de un desacuerdo con el proceso de inmunización.



De hecho, la Policía de Maryville dejó constancia de que el sitio de vacunación cumple con todas las señalizaciones de tránsito y que, por ende, Brown no se pudo haber equivocado.



Varios testigos escucharon a la mujer decir “no a la vacunación”.



Uno de los uniformados que llevó a Brown hasta el centro de detención afirmó que, de camino al lugar, ella seguía con sus diatribas en contra de las vacunas anticovid.



La Oficina del Sheriff del Condado de Blount realizó una publicación en su cuenta de Facebook anunciando la libertad provisional de la mujer. Sin embargo, ella deberá pagar 21 mil dólares (un poco más de 78 millones de pesos colombianos) por los daños materiales. Además de ello deberá asistir a una audiencia en la corte de este condado, el próximo 7 de junio a las 9:00 a.m., para definir su situación judicial.

