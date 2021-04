Muerte de otro afroamericano  revive protestas raciales en Minneapolis

"Mamá, me acaba de parar la policía por los ambientadores de olor que están colgados en el espejo retrovisor y me están preguntando también por el seguro del carro".



Esa fue la última vez que Katie Wright oyó la voz de su hijo Daunte, un joven afroamericano de 20 años, antes que este perdiera la vida a manos de Kim Potter, una veterana oficial de policía blanca del estado de Minnesota, quien en lugar de dispararle con la pistola taser para inmovilizarlo, por error lo hizo con su arma de dotación. Potter fue arrestada este miércoles, acusada de homicidio involuntario en segundo grado.



Los hechos ocurrieron en la tarde del domingo pasado en Brooklyn Center, un suburbio de Minneapolis a solo 16 kilómetros al norte del lugar donde en mayo del año pasado murió George Floyd, un afroamericano de 46 años, después que el oficial de policía Derek Chauvin mantuviera su rodilla en el cuello de Floyd durante más de 9 minutos y quien está siendo juzgado en una corte de Minneapolis por homicidio intencional sin premeditación y homicidio involuntario en segundo grado, en un proceso que ha acaparado el interés de todo el país.



Y es que hasta hace un año Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota (al norte de Estados Unidos), era un lugar seguro y tranquilo para vivir. Sin embargo, todo cambió el 25 de mayo pasado con la muerte de Floyd, cuando manifestantes vandalizaron y quemaron decenas de edificios, entre los cuales estaba la emisora de radio La Raza, en la que trabajaba la periodista mexicana Jessica Acevedo, quien lleva 21 años viviendo aquí.

"Esto ha sido una pesadilla, la inseguridad en el condado de Hennepin, donde está la ciudad de Minneapolis y la de Brooklyn Center, ha ido escalando de una manera desproporcionada, ahora es difícil ver policías en la calle y todos queremos estar temprano en nuestras casas", le dijo Acevedo a EL TIEMPO.



Según la periodista, hay mucha tensión con la comunidad afroamericana, "Está la sensación que cualquier cosa que una persona que no sea de su raza haga o diga en contra de ellos, es solo por su color de piel. Esto pone a las autoridades en una situación muy difícil de manejar y a los demás ciudadanos, así seamos de otra minoría, como la latina, en un eventual peligro", sostuvo la mexicana.



El homicidio de Wright revivió las protestas y saqueos ocurridos después de la muerte de Floyd, especialmente después que la mamá del joven -quien es de la raza blanca- contara el martes, cómo habían sido los últimos momentos de su hijo.



La madre de Wright relató cómo, a través del teléfono oyó cuando el oficial volvió al carro y le pidió a su hijo que saliera de este.

Katie Wright, la madre de Daunte Wright (i), la novia (d) y un familiar abrazándose durante la conferencia de prensa en el Centro de Gobierno del Condado de Hennepin en Minneapolis. Foto: Kerem Yucel. AFP.

"Daunte dijo: '¿Por qué, estoy en problemas?' oí que colgaban el teléfono con bastante fuerza... Y luego oí peleas y la chica que estaba con él gritando, y oí a un oficial pedirles que colgaran el teléfono y luego no oí nada más, ", afirmó la afligida madre. "Traté de devolver la llamada tres, cuatro veces y la chica que estaba con él contestó el teléfono y dijo que le dispararon y que estaba tendido en el asiento del conductor sin responder".



Y es que después de verificar la información de Wright, a través de su licencia de conducir, los oficiales de policía vieron que había una orden de arresto pendiente en su contra y por eso le pidieron bajar del carro. El joven lo hizo, pero después de un forcejeo con los agentes, entró al carro de nuevo y fue en ese momento que la oficial Potter le disparó. Wright alcanzó a manejar unas cuantas cuadras, antes de chocar y ser declarado muerto.



La historia se repetía, dos hombres afroamericanos muertos, a manos de dos oficiales blancos en menos de 11 meses, un nuevo hecho de violencia que no necesitaba esta comunidad. Desde el domingo ha habido protestas y saqueos en áreas contiguas al departamento de Policía de Brooklyn Center, una ciudad cuyo alcalde pertenece a la raza negra. Y a pesar de que desde ese día se ha instaurado el toque de queda en las noches, muchos manifestantes han permanecido en actitud desafiante incumpliendo esa ley, aun bajo la nieve y el frío, lo que ha generado cientos de arrestos.



Mientras tanto en el downtown, completamente acordonado alrededor de la corte, prosigue el juicio en contra de Chauvin, ya en sus instancias finales. La estrategia de la defensa del policía está basada en convencer al menos a uno de los miembros del jurado que este no es culpable, pues al no haber unanimidad en el fallo, el juicio sería declarado nulo. Una decisión que podría terminar en una situación de violencia muy difícil de manejar para las autoridades de Minnesota.



Por lo pronto, el toque de queda en las noches va a estar vigente para el resto de la semana y la guardia civil de Minnesota va a seguir en las calles. "El peligro es que, como el año pasado, vengan criminales de otros estados, a quienes no les interesa el tema racial, sino robar y vandalizar y acaben con todo. Siento que no estamos en Estados Unidos, sino lidiando con la inseguridad que se vive en cualquier país de Latinoamérica", concluyó la periodista mexicana.



ANA MARÍA JARAMILLO

Minneapolis, Minnesota, EE. UU.