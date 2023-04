El país recientemente se enteró de la muerte de Camila Sterling (Laura Camila Lozano Sterling), una joven promesa de la música que con solo 24 años ya se había abierto espacio en la industria.



Recientemente lanzó su sencillo 'Hookah', que pasa las 400.000 vistas en YouTube y al que ella describía como su “mejor regalo”: “Sacamos 'Hookah', es mi primer tema musical y estoy muy contenta. Me encanta porque el reggaetón es un género que está dominado por hombres y poder cantarlo es una gran oportunidad”, le dijo a EvTv.



(Siga leyendo: Hallaron muerta a Camila Sterling, cantante colombiana en Miami: esto se sabe).

La joven fue encontrada sin signos vitales en la habitación de un hotel de Miami, Estados Unidos, el pasado 30 de marzo.



Según reveló el diario Daily Mail, se encontraba en un cuarto alquilado por el ejecutivo musical David Bolno, por ello ha surgido la duda acerca de ¿quién es realmente este hombre? y ¿qué implicaciones tiene en el caso?

David Bolno, mánager de artistas

Esta es la foto con la que figura en distintas publicaciones como uno de los empresarios más importantes de la música. Foto: NKFSB

Bolno, de 46 años, es un hombre conocido dentro de la industria, pues ha trabajado con artistas como Justin Bieber, Drake, Post Malone, Pharrell Williams y Will.i.am. Según investigó TMZ, estaba tratando de fichar a Sterling con la firma NKSFB, de la que es socio.



En la página web de esta empresa se lee que “David recibió su título de abogado Cum Laude de la Universidad de Temple y su título universitario de la Universidad de Duke, donde se graduó con título Magna Cum Laude con Distinción en su especialización”, actualmente es miembro del Concejo Alumni de esta última institución.



(Además: Justin Bieber vendió los derechos de su música por 200 millones de dólares).



La versión que conoció Daily Mail respecto a lo sucedido en la mañana de ese trágico 30 de marzo es que el hombre salió de la habitación pasadas las 4:30 a.m.; allí se quedó Sterling y después del medio día el personal fue a verificar la habitación, percatándose del cuerpo que yacía en la bañera.



Según le dijo Bolno a la policía, simplemente dejó que ella se quedara más tiempo y “no estaba allí cuando la encontraron”, calificando lo sucedido como “una tragedia”. De hecho, TMZ conoció que “pagó varias habitaciones, incluida la de Lozano, y aunque estaba en la habitación de ella, allí la visitaba, pero no se alojaba en ella”.



No son muchos los detalles revelados hasta ahora. Sin embargo, se sabe que ya no es considerado sospechoso. Entretanto, se espera el informe de toxicología para dar con la causa del deceso de Camila.

