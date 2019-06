Muere niña migrante al cruzar el desierto de Arizona

La Patrulla Fronteriza Sector Tucson informó este jueves de la muerte en el desierto de Arizona (EE. UU.) de una niña migrante de siete años de edad, originaria de la India.

En declaraciones enviadas a Efe, la agencia federal indicó que el cuerpo fue descubierto el miércoles por agentes fronterizos a 17 millas (27 kilómetros) al oeste de la población de Lukeville.



De acuerdo con informes preliminares, la menor viajaba con otras cuatro personas que habían sido dejados cerca de la línea fronteriza por traficantes de humanos, quienes ordenaron al grupo cruzar dentro de la peligrosa y apartada región.



Los agentes de la Patrulla Fronteriza recibieron información de este grupo después de encontrar a dos mujeres de la India, quienes les explicaron cómo habían llegado a los Estados Unidos.

Estas mujeres dijeron que otros tres migrantes, una mujer y dos niños, habían quedado separados de ellos unas horas antes.



Los oficiales de inmediato revisaron la región siete millas al oeste de Quitobaquito Springs, con la intención de hallar a las personas extraviadas. Horas más tarde, encontraron el cuerpo de la menor, que fue entregado a la Oficina del Alguacil del Condado Pima.



El equipo de búsqueda y rescate descubrió huellas que indican que el resto del grupo supuestamente regresó a territorio mexicano.



Hasta el momento no han sido ubicadas estas personas en ninguno de los dos lados fronterizos.



El lugar donde el cuerpo de la menor fue hallado se encuentra en una zona desértica con poco acceso a carreteras.



De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, la temperatura en esta región el miércoles fue de aproximadamente 108 grados Fahrenheit (42 Centígrados). "Nuestras condolencias están con esta niña y su familia. Esta es una muerte sin sentido impulsada por carteles que se benefician al poner vidas en riesgo", dijo Roy Villareal, jefe de la Patrulla Fronteriza Sector Tucson en su comunicado.



El miércoles, el voluntario estadounidense del grupo No Más Muertes Scott Warren, quien enfrentó un juicio por ayudar a migrantes en la frontera con México, concretamente en el desierto de Arizona, un juicio que este martes fue declarado nulo, pidió "solidaridad con los inmigrantes y refugiados" "Desde mi arresto en enero del 2018, por lo menos 88 cuerpos sin vida han sido recuperados del corredor de Ajo, sabemos que esa cifra puede ser mucho mayor porque algunos no han sido encontrados", señaló, para luego lamentar que se criminalice la ayuda humanitaria.