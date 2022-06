Aquiles López murió este fin de semana después de que su madrastra le disparara en lo que parece ser un accidente casero. López era el capitán del equipo de fútbol Miramar United Elite FC.



Según lo que cuentan algunos testigos, todos se encontraban reunidos en su casa de Pembroke Pines cuando sucedió el hecho. Este lugar está ubicado entre Miami y Fort Lauderdale en Florida.



(Siga leyendo: Estados Unidos: tiroteo en Florida deja un niño y tres adultos muertos)

A la reunión llegaron varios amigos y familiares para celebrar la graduación de los hermanos pequeños de Aquiles. Según el relato de uno de los amigos del joven, llamado Carlos Santana, la madrastra estaba jugando con el arma que habían dejado sobre una mesa.



Santana explicó a las autoridades que normalmente, el objeto suele estar dentro del carro del papá de Aquiles.



"Le decía 'no juegues con eso porque es una pistola', y ella se reía, así como que 'tranquilo, no va a pasar nada', pero yo sí le tenía miedo, porque era una pistola, y ya al momento que nos íbamos siguió adaptándonos a los perros, a mí y a Aquiles" contó Santana para Telemundo 51.



(Le recomendamos: EE. UU. abre la puerta a la mayor reforma para control de armas en 30 años)

Lo que dicen las autoridades

Hasta ahora, los expertos han podido reconstruir que la mujer disparó al joven por error y por no saber manejar adecuadamente el arma. Según lo dicho, todos los familiares están cooperando con la investigación.

​

La policía de Pembroke Pines avisó que una vez terminen su pesquisa, los hallazgos serán entregados a la Fiscalía, que es la encargada de decidir si presentará cargos.

​

“Tuve el placer de entrenar un año en el que fui el capitán de mi equipo. No era el más rápido, no era el más grande, pero tenía el corazón más grande. Sus compañeros no pueden entender por qué ha pasado esto, cómo ha sucedido. No podemos explicarlo” comentó uno de los entrenadores que tuvo Aquiles.

Más noticias

'Que no vuelva a suceder': la súplica de sobreviviente a tiroteo en Texas

EE. UU.: programa migratorio Daca cumple 10 años en medio de protestas

Los colombianos conocen mejor Miami que a su propio país: embajador alemán

Estados Unidos espera pronto ingreso de Suecia y Finlandia a la Otán