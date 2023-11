Mostró para qué sirve un artefacto desconocido de los aviones y sorprendió a muchos

A través de su cuenta de TikTok, una joven se volvió viral luego de mostrar el uso que le dio al "reposacabezas ajustable" de su asiento en un vuelo. A partir de la publicación, el contenido se volvió viral, especialmente porque muchos de los que interactuaron con el video no conocían la existencia de este detalle y mucho menos que tenía un uso tan específico. Rápidamente, se hicieron presentes no solo los comentarios, sino también miles de "me gusta".

Dentro del universo de las redes sociales, hay algunos temas que suelen destacarse por sobre otros. En ese universo, suele generar interés particularmente todo lo que tiene que ver con la difusión de datos y detalles desconocidos por la mayoría de las personas. Esto fue lo que ocurrió con lo que compartió María José Peró, una joven peruana que vive en España y que suele subir contenido. A través de su cuenta @mariajosepero, dio a conocer esta particularidad sobre el asiento del avión.

Una usuaria mostró el apoyacabezas lateral de los aviones y se volvió viral

La grabación dura menos de diez segundos y la deja ver a la joven a bordo de un vuelo. "Cosas que aprendí muy tarde en la vida: para qué sirve el reposacabezas ajustable del asiento del avión", escribió sobre las imágenes. Sin decir una palabra, dejó todo claro mediante la mímica.

Sentada en su lugar, simuló una situación en la que al quedarse dormida su cabeza se movió hacia ambos lados. En esa situación, su cuello quedó inclinado y en una posición dañina. Ante ese escenario, mostró la existencia de esta herramienta adicional del apoyacabezas. Además del soporte principal, su asiento también tenía dos almohadillas laterales. Luego de moverlas hacia afuera, dejó ver que lograban neutralizar el movimiento de la cabeza en caso de quedarse dormida.

El posteo tuvo mucha repercusión en las redes sociales y especialmente dentro de TikTok, al punto que superó las 500.000 reproducciones solamente en esta plataforma. Sumado a esto, también acumuló miles de "me gusta" y comentarios.