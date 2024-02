Mostró el truco que usa en las aerolíneas de Estados Unidos para no pagar peso extra

Cuando se vuelva en avión bien vale la pena conocer los trucos disponibles para, por ejemplo, pasar más rápidamente el área de revisión, viajar gratis si es que se pierde el vuelo, llevar artículos como botellas de alcohol o conocer opciones para poder estar más cómodo. Pero cuando se trata de ahorrar y no pagar por el equipaje extra, un tiktoker compartió un truco que está emocionando a muchos.

Cuando se trata de un viaje largo, por ejemplo, a un destino internacional, es probable que debido, a la gran cantidad de objetos que quieren llevarse, se supere el peso límite en el equipaje y, por lo tanto, sea necesario pagar la tarifa por peso extra. Pero si se quiere evitar este costo, hay un truco que se puede aplicar.

A través de su cuenta de TikTok @davidotalora, el creador de contenido que comparte diversos tips, publicó un video titulado "Truco para no pagar exceso de equipaje". En el video de solo 20 segundos se ve una situación falsa en la que se le informa a un pasajero que tendrá que pagar US$100 extra o sacar objetos de su maleta debido a que tiene un sobrepeso de tres kilos.

La respuesta del propio tiktoker ante ello es "puedo llevar almohada gratis. Traje una funda y meteré toda mi ropa extra dentro y la usaré como almohada en mi vuelo, y así me ahorraré la multa de US$100".

La razón de lo anterior, explica, es que las aerolíneas no cuentan las almohadas como equipaje. Pero, ¿qué tan real es su afirmación que tiene emocionados a los usuarios de redes sociales?

¿Puedo llevar mi propia almohada a un vuelo en Estados Unidos?

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) señala en su página de internet que las almohadas pueden llevarse tanto en el equipaje facturado como parte de los objetos que se cargan dentro del vuelo. Ello quiere decir que el truco anterior es verdadero y las personas efectivamente podrían colocar prendas dentro de una funda para poder hacerlas pasar por una almohada. Sin embargo, hay algunas condiciones que seguir.

En todos los casos es importante conocer cuáles son las restricciones de cada aerolínea, pues, si bien las almohadas pueden ser consideradas como un objeto que llevar en la mano para el vuelo y, por lo tanto, no tienen un costo extra, en algunos casos solamente pueden tener ciertas dimensiones. Lo anterior especialmente cuando se trata de aerolíneas de bajo costo y viajes nacionales.

Asimismo, hay que considerar que las almohadas también pasarán por los controles de seguridad, por lo que únicamente se podrá llenar la funda con ropa, no es una opción para subir cualquier otro tipo de artículo personal y, por supuesto, no es válido para intentar esconder algún tipo de objeto no permitido.