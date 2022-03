Después de aproximadamente 62 años, el martes 15 de marzo, David Rhodes, el alguacil del condado de Yavapai, en Arizona, Estados Unidos, anunció que se identificó el cuerpo de quien hasta el momento era conocida como ‘Little Miss Nobody’, que significa ‘La pequeña señorita nadie’.



Un análisis de ADN con nueva tecnología concluyó que se trataba de Sharon Lee Gallegos.

La historia del hallazgo del cuerpo

El 31 de julio de 1960, un maestro de escuela que buscaba rocas encontró un cuerpo en el desierto de Arizona.



La niña, a quien la policía de la época le dio una edad de entre 3 y 6 años, vestía una blusa azul, pantalones cortos, sandalias de adulto cortadas a la medida y las uñas de manos y pies pintadas. No mostraba señales de violencia y la autopsia no pudo determinar la causa de su muerte.

La policía, que concluyó que la niña había muerto una o dos semanas antes del descubrimiento, trabajó para identificar el cuerpo. Sin embargo, debido al deterioro al momento de encontrarlo, no fue posible identificar su raza o alguna característica específica. De allí surgió el nombre ‘Little Miss Nobody’.

La investigación duró años y, como en muchos otros casos de niños perdidos, surgieron pistas que en el momento no fueron posibles de comprobar.

En los años más recientes, la investigación se conectó con la de Sharon Lee Gallegos, la niña de cuatro años que había sido secuestrada en la casa de sus abuelos en Alamagordo, Nuevo México.



Pero como la descripción de la ropa no coincidía con la del cuerpo encontrado y el tamaño no parecía el de una niña de cuatro años, la policía concluyó que no se trataba de Sharon.

La investigación no tuvo éxito, hasta que en 2018 el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados financió una exhumación de sus restos para intentar, con ayuda de la nueva tecnología forense, identificar a la pequeña.

Así se logró desarrollar un perfil de ADN y los familiares de Sharon ofrecieron sus datos para la pruebas, pero los resultados fueron inconclusos y no llevaron a ningún descubrimiento.

Hace cinco meses, el laboratorio forense de ADN ‘Othram’ ofreció su ayuda con más pruebas de ADN y, hace tres semanas, Rhodes recibió la llamada en la que el laboratorio confirmaba que el cuerpo encontrado hace 62 años era el de Sharon Lee Gallegos.

¿Cómo fue el caso de Sharon Lee Gallegos?

El 21 de julio de 1960, Sharon fue secuestrada mientras jugaba en casa de su abuela junto con dos de sus primos.



Ellos, los únicos testigos del secuestro, le dijeron a las autoridades que un carro de color verde oscuro se detuvo frente a la casa. Afirmaron que conduciendo el vehículo había un hombre blanco y una mujer junto con dos niños más.



Boelts, el alguacil de Yavapai, comentó que la mujer intentó llamar la atención de la niña hacia el carro pero ella no hizo caso, por lo que salió del auto, la agarró y la ingresó al vehículo.

#Neurona🇺🇸 62 años después, autoridades lograron establecer la identidad de una niña que fue encontrada calcinada en el desierto de Arizona.



Sharon Lee Gallegos fue secuestrada por una pareja. El crimen está pendiente de resolver, pero la identificación de la víctima es clave. pic.twitter.com/NbNAjtuFAj — NeuronaSV (@NeuronaSV) March 16, 2022

Cuando se reportó el secuestro, la policía de Alamogordo comenzó un operativo con varios bloqueos viales, pero nunca detuvieron a ningún sospechoso.



Cuando el caso se hizo público, personas que iban a la misma iglesia que la familia Gallegos recordaron a una mujer que había estado preguntando sobre Sharon y su mamá, y también había ido donde unos vecinos días previos al secuestro, pero no se dieron suficientes detalles para identificarla.



Diez días después, el cuerpo de quien en ese momento era ‘Little Miss Nobody’ fue encontrado y la familia de Sharon nunca tuvo respuesta sobre qué le pasó a la niña hasta este año, cuando la policía pudo por fin ponerle nombre a ‘La pequeña señorita nadie’: Sharon Lee Gallegos.

