En Bellevue, Washington, Estados Unidos, un gata llamada Miska fue acusada de entrar sin autorización a un vecindario de la ciudad, por lo que su dueña recibió más de 30 notificaciones durante varios años donde señalaban que su gata estaba violando la ley.



Por esto, Anna Danieli, la dueña de Miska, se vió en la obligación de contratar abogados que la ayudaran con la situación, la cual finalmente resultó a su favor al ganar 125 mil dólares -alrededor de 500 millones de pesos colombianos- en un acuerdo.

Al parecer, habían muchas alegaciones alrededor de la procedencia de Miska, pues los demandantes aseguraban que era una “gata feroz”.



Según Danieli, la gata era como cualquier otro animal de su especie y se comportaba como tal, por lo que no entendía las razones de las multas.

El abogado de la mujer, Jon Zimmerman, comentó en los blogs de la página oficial ‘Miska the cat’ que “ningún otro gato había sido citado tantas veces en Bellevue o en el condado de King”.



Uno de los problemas más grandes para Danieli fue que Miska fue separada de su familia debido a que la mantuvieron un tiempo en Control de Animales. Esto es sumamente importante para el caso, pues más adelante los abogados descubrieron que uno de los demandantes trabajaba con esta compañía.



“Además de ser el jefe de control de animales, el gerente había presentado algunas de sus propias quejas simplemente porque Miska había vivido en su vecindario. Entonces, ese fue un conflicto de intereses realmente serio”, comentó Zimmerman.

El abogado menciona el conflicto de intereses debido a que la gata fue transportada al centro de Control de Animales, que además es una institución gubernamental. La dueña no sabía que el gerente del lugar era una de las personas que había estado presentando notificaciones en contra de Miska.

¿Por qué se llegó a un acuerdo?

El equipo legal contratado por Danieli encontró varias irregularidades en las leyes que se tienen en cuenta para los procesos en los que dueños de mascotas son demandados.



Según lo que explica el abogado, las leyes en cuanto a si los gatos pueden o no deambular por varios sectores no estaban siendo claras y ni siquiera habían sido presentadas a los dueños de estas mascotas, por lo que muchos no tenían conocimiento de que podrían recibir multas por esto.



"Creemos que en realidad puede haber algunos dueños de mascotas que han sido procesados ​​injusta e ilegalmente", comentó Zimmerman, por lo cual están intentando presentar una propuesta de cambios dentro de las leyes para que sean más claras y transparentes.

En este caso en particular, el dueño de Control de Animales no tendría por qué estar involucrado directamente con las denuncias sobre la gata, pero como la demandada no tenía conocimiento sobre quién era esta persona, no habría podido hacer esta conexión si no fuera por el equipo legal que contrató.



Por estas presuntas irregularidades y porque no se encontró mayores inconvenientes con la gata, que hasta el momento había sido retenida fuera de su hogar, Anna Denali recibió un acuerdo por 150 mil dólares - alrededor de 500 millones de pesos colombianos-.

