Los cinco estadounidenses liberados por Irán como parte de un acuerdo que conlleva el desbloqueo a Teherán de 6.000 millones de dólares congelados llegaron el martes 19 de septiembre a Estados Unidos.



Todos ellos aterrizaron al amanecer en una base militar cerca de la capital estadounidense, precisó la fuente, que pidió permanecer en el anonimato.



"Bienvenidos a casa", reaccionó Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden en X (antes Twitter), donde publicó una foto de los estadounidenses liberados acompañados de diplomáticos en el avión.



En otras fotografías se veía a los exdetenidos sonrientes, abrazando a sus seres queridos en la base militar de Fort Belvoir, en Virginia, a primera hora de la mañana.



La víspera, la Casa Blanca informó que el presidente Biden había tenido una conversación "muy emotiva" con los familiares de estos estadounidenses, en medio de críticas de la oposición republicana al acuerdo.



Los exprisioneros estadounidenses, uno de los cuales llevaba ocho años detenido, y dos familiares suyos partieron de Teherán el lunes por la mañana en un vuelo catarí con destino a Doha, donde hicieron escala antes de despegar rumbo a Estados Unidos.



Catar, uno de los mediadores del acuerdo, anunció la transferencia de fondos iraníes congelados en Corea del Sur por valor de 6.000 millones de dólares. Esta transferencia formaba parte del acuerdo, al igual que la liberación el lunes por Estados Unidos de cinco presos iraníes.

¿Quiénes son los liberados?

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán se anunció el 10 de agosto, cuando los cinco estadounidenses de origen iraní detenidos en Irán fueron trasladados de la prisión a arresto domiciliario.



Entre ellos figura el empresario Siamak Namazi, detenido en 2015 y condenado a diez años de prisión en 2016 por espionaje.



El primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó su satisfacción por la liberación de los presos, uno de los cuales, Morad Tahbaz, también tiene nacionalidad británica.



Un tercer exprisionero, Emad Sharqi, es un inversor condenado a diez años de cárcel por espionaje. Se desconocen las identidades de los dos restantes.



Entre los cinco iraníes que libera Estados Unidos se encuentran Reza Sarhangpour y Kambiz Attar Kashani, acusados de esquivar "las sanciones estadounidenses" impuestas a Irán.​

Siamak Namazi Foto: Archivo Particular

Para algunos expertos, este canje demuestra que la tensión entre Irán y Estados Unidos se ha mitigado, pero no presupone que pueda haber un acuerdo sobre el programa nuclear iraní. "No somos ingenuos", declaró el martes el presidente del Consejo Europeo Charles Michel.



Estados Unidos insistió en que no se trata de un "cheque en blanco" extendido a Irán y que el uso de los fondos iraníes congelados, bajo "estricta supervisión", era únicamente para "fines humanitarios".



El dinero "cruelmente bloqueado hasta ahora y actualmente en posesión de la república islámica pertenece al pueblo (iraní) y lo utilizaremos para satisfacer las necesidades del pueblo", declaró el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, en Nueva York, citado por los medios de comunicación iraníes.



