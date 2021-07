'Un libreto de Hitler': General de EE. UU. sobre toma del Capitolio

Que la democracia de Estados Unidos pasó una prueba de fuego tras las elecciones presidenciales del año pasado es algo ya constatado. Su manifestación más evidente, sin duda, fue el asalto al Congreso el pasado 6 de enero cuando una turba de trumpistas enfurecidos quisieron impedir la certificación del triunfo de Joe Biden.



Pero lo que no se conocía, al menos en detalle, es lo cerca que estuvo EE. UU. de un descalabro mayúsculo y la alarma entre los más altos oficiales del país sobre las movidas que hacía el presidente Donald Trump para quedarse en el poder a la fuerza.



Esta semana fueron publicados dos libros y apartes de un tercero en el que se documentan diversos aspectos de ese momento.



Pero el que más ha llamado la atención es el producido por dos reporteros del Washington Post y que sale a la venta este 20 de Julio. Titulado: "Yo puedo arreglar todo solo: el catastrófico año final de Trump", incluye un capítulo en donde se narra como el Jefe de las Fuerzas Armadas de EE. UU., general Mark Milley, llegó a pensar que Trump estaba utilizando el mismo guión de Adolf Hitler para establecer una dictadura en el país utilizando a los militares.



Según los autores, el 10 de noviembre, una semana después de las elecciones, Milley asistió a una reunión de seguridad en la que se discutieron los retos que planteaba la "Marcha del Millón", una protesta promovida por Trump que generaba preocupación.



El General salió de la cita consternado, con el estómago revuelto. Su impresión era que esto se parecía a las 'camisas pardas' en la calles, en alusión a los grupos paramilitares que se formaron en Alemania para proteger las manifestaciones de los nazi y que allanaron el camino de Hitler al poder.



Esa misma noche un amigo muy bien conectado lo llamó para advertirle que varios en el círculo interno de Trump conspiraban para dar un golpe y quedarse con el poder.



"Tu eres uno de los pocos que queda para impedir que suceda algo terrible", le dijo al amigo según un recuento de los periodistas, que entrevistaron a más de 140 personas, muchas de ellas en el entorno de Milley y los militares.

Simpatizantes de Trump se tomaron el Capitolio el pasado 6 e enero.. Foto: AFP

Alterado, Milley llamó al general H.R McMaster, ex Asesor de Seguridad Nacional de Trump. "¿Que es lo que está pasando? ¿Contra qué me estoy enfrentando?", le preguntó Milley a McMaster, que si bien ya no trabajaba para Trump, sí lo conocía de cerca y podía interpretar sus intenciones.



Ambas conversaciones lo dejaron tan preocupado que comenzó a desarrollar un plan para impedir que se utilizara a los militares y otras fuerzas de seguridad con ese propósito.



El temor del general, según los autores, es que Trump ya había instalado en cargos claves a fieles seguidores tanto en el Departamento de Defensa como en el FBI y buscaba reemplazar a Gina Haspel, la directora de la CIA, por alguien de su círculo.



"Puede que lo intenten, pero no lo van a lograr", le dijo Milley uno de sus más cercanos colaboradores. Aunque las fuentes son anónimas, el general, que sigue activo, no ha negado su veracidad.



La alarma del General creció tras los eventos del 6 de enero. "Esto es el evangelio de Hitler. Es un momento como el Reichstag", habría dicho el general.



En febrero 27 de 1933, cuatro semanas después del ascenso de Hitler al cargo de Canciller, hubo un incendio que destruyó el parlamento alemán (el Reichstag).

Los nazi culparon a los comunistas y lo usaron como pretexto para aprobar un decreto que prohibió las manifestaciones públicas, acabó con la libertad de prensa, suspendió muchos derechos civiles y abrió la puerta a la dictadura nazi.



Milley, en todo caso, estaba decidido a impedirlo y le aseguró a autoridades legislativas y judiciales que si bien la democracia enfrentaba una amenaza, esta iba a sobrevivir.



Una semana después de la toma del Capitolio y durante una reunión preparatoria para la posesión de Biden, le dijo a los asistentes que el deber de todos era impedir un evento semejante y proteger la constitución.

Washington tuvo que ser militarizada para garantizar posesión de Biden Foto: Andrew Caballero-Reynolds. AFP

"Todos los que estamos en este cuarto, sean soldados o policía, vamos a frenar a estos tipos y asegurarnos que se de una transición pacífica del poder. Vamos a colocar un anillo de hierro alrededor de esta ciudad y vamos a impedir que entren los nazis", habría dicho Milley según los autores.



El día de la posesión Milley estaba sentado detrás del ex presidente Barack Obama, quien le preguntó como se sentía: "Nadie tiene una sonrisa más grande que la mía. No se puede ver por que tengo una máscara puesta, pero la tengo", le dijo un Milley satisfecho por que habían logrado contener la amenaza y Biden prestaba juramento sin contratiempos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: sergom68

