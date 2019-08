EE. UU. niega ayuda para refugiados sirios atrapados en el desierto

Miles de refugiados sirios están atrapados en una zona al sur de ese país, protegida por los Estados Unidos, a unos 16 kilómetros de una base militar estadounidense. Según informa CNN. Shukri Shehab, un refugiado sirio, afirmó a CNN, que vive junto a su familia en el asentamiento informal en el área de Rukban hace más de 1.200 días.



Los activistas llamaron al campamento el "Triángulo de la Muerte" y la ONU calificó las condiciones del lugar como "desesperadas", "catastróficas" y "no aptas para un niño", según informó CNN.

Los desplazados en Rukban están a merced de poderes y actores políticos, lo que los deja con un acceso muy limitado a la ayuda humanitaria y sin un camino seguro a casa.



Además, durante los últimos cinco meses, el gobierno sirio ha bloqueado el acceso humanitario al campamento a través de sus territorios, según reportó CNN.

"Ningún lado está asumiendo la responsabilidad de estas personas", aseguró a CNN Aron Lund, un experto sirio y miembro de la Fundación Century, un grupo de expertos no partidista.

Cientos de refugiados sirios en el campo de Rukban, Homs, Siria, 5 de noviembre de 2018. Foto: (Foto archivo) AFP

Un funcionario del Departamento de Estado le dijo a CNN que EE. UU. está "buscando todas las vías posibles para entregar ayuda a Rukban". Sin embargo, hasta el momento Washington no ha brindado ayuda directa a las decenas de miles de refugiados atrapados en el asentamiento, a pesar de que EE. UU. ha protegido el área desde 2016.

Hoy, casi 25.000 están "atrapados, languideciendo en un páramo", dijo Paulo Sérgio Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria. Foto: Reuters

Según informa CNN, el Gobierno estadounidense atribuyó la culpa únicamente al gobierno sirio y sus aliados rusos. Damasco ha negado las solicitudes de entrega de ayuda a Rukban desde febrero, y presiona para que los civiles regresen a las zonas controladas por el régimen.

"Definitivamente hay culpabilidad de EE. UU en esto. ¿Es solo EE. UU.? No, absolutamente no. Pero es una situación en la que el Gobierno estadounidense tomó un pedazo de Siria y dice que no es responsable de las personas en esa parte de Siria, que es incorrecto." Afirmó Lund a CNN.

Ningún lado está asumiendo

la responsabilidad de estas personas. FACEBOOK

TWITTER

Aproximadamente un mes después de que ISIS declaró su califato en junio de 2014, las imágenes de satélite de la ONU identificaron al menos 90 refugios improvisados ​​en Rukban. Para marzo de 2019, había casi 7.800, según informa CNN.

De acuerdo con CNN, dentro de Rukban, el acceso al agua potable y al cuidado de la salud es limitado. No hay sistema de alcantarillado ni educación formal. Las entregas de ayuda siempre han sido esporádicas, pero durante los últimos cinco meses, se detuvieron.

El Representante Especial de EE. UU. para Siria, Jim Jeffrey, dijo en el Foro de Seguridad de Aspen que: "Si los alimentamos, parecerá que nos quedaremos allí para siempre y puede haber otras opciones para ellos", cuando se le preguntó a principios de este mes por qué EE. UU. no ha brindado la ayuda necesaria para los refugiados sirios, de acuerdo con CNN.

"No podemos comprometernos con una presencia a largo plazo en al-Tanf o en cualquier otro lugar en Siria", agregó Jeffrey.

Se estima que el 80% de los refugiados sirios son mujeres y niños, según la ONU. FACEBOOK

TWITTER

Lund informó a CNN que "la política de EE. UU. en Rukban es no involucrarse. Si comienzas a alimentar a estas personas y asumir un papel de gobierno hacia ellas ... la presencia en Siria de que insistes ya que el gobierno de los Estados Unidos no es una ocupación comienza a parecerse más a una ocupación ".

En otros lugares de Siria, el Gobierno estadounidense ha presionado para mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas desplazadas. En 2017, el exenviado de la coalición de EE. UU., Brett McGurk, desplegó "expertos y diplomáticos del Departamento de Estado y de USAID" para aumentar el acceso humanitario para los desplazados luchando contra ISIS en el norte, según CNN.

Sin embargo, debido a una serie de razones políticas, la política estadounidense hacia Rukban es única y está moldeada por la misión de su base allí.