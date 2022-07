Al menos 1.000 migrantes cubanos, haitianos, africanos, venezolanos y de Centroamérica protestaron este martes a las afueras de las oficinas de regularización migratoria de la ciudad fronteriza de Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, para solicitar permisos temporales de 30 días al Instituto Nacional de Migración (INM) y con ellos poder viajar hacia la frontera norte.



(Le podría interesar: Migración a EE. UU.: las claves tras fin a política 'quédate en México')

Facebook Twitter Linkedin

Josué Serrano, migrante mexicano deportado. Foto: Guillermo Arias / AFP

Este martes se concentraron decenas de personas cubiertas con sombrillas, cartones y lonas de plástico ubicadas detrás de las vallas metálicas que colocan las autoridades federales para dividir a los diversos contingentes que llegan a realizar sus procesos migratorios.



(Le podría interesar: Migrantes muertos en tráiler habían sido rociados con condimento para carne)



Houler Pérez Coba, migrante de Cuba, contó que todos los días se reúnen entre 5.000 y 8.000 personas por el permiso de 30 días para conseguí salir de Tapachula.



"Estoy esperando (aquí) desde el pasado miércoles, estamos en una situación de insalubridad, lluvias, sol, mucha basura y no hay condiciones para hacer las necesidades", dijo el hombre.



Los migrantes pidieron que se agilicen sus procesos migratorios para evitar brotes de enfermedades como la gripe y el dengue.



Asimismo, dieron a conocer que la lentitud en los trámites migratorios los obliga a salir

en caravana, ya que consideran que es "la solución más ágil" para conseguir el documento en otras instalaciones del INM.



En la parte externa del edificio de Tapachula se encuentra una sección de la Guardia Nacional (GN) que se ha encargado de brindar seguridad al recinto perimetral de las oficinas de regularización migratoria.



Bárbara Romero, migrante de Venezuela, indicó a Efe que en la noche del lunes repartieron "algunos permisos" de 30 días para poder seguir avanzando, pero que las autoridades no les dieron mayor información.



"Nosotros vamos a salir en caravana, si no nos atienden salimos mañana o pasado, (...) Si tenemos que caminar para que nos den los papeles lo vamos hacer", espetó Romero.

Facebook Twitter Linkedin

En México, un récord de 58.642 personas solicitaron refugio durante la primera mitad de 2022. Foto: Guillermo Arias / AFP

De acuerdo a un oficial de la Guardia Nacional, la madrugada de este martes ingresaron cerca de 250 personas.



Las filas y campamentos en Tapachula reflejan el flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) detectó a más

de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.



En México, un récord de 58.642 personas solicitaron refugio durante la primera mitad de 2022, lo que significa un aumento del 14,88 % con respecto al mismo periodo de 2021, según un informe reciente de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE

Más noticias del mundo:

-China: cierran nueva ciudad por posible brote de ómicron



-Tiroteo en Illinois: autor se habría vestido de mujer para evitar sospechas



-Reino Unido: renuncian dos ministros como protesta a Boris Johnson