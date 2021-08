Buscan a joven colombiano de 23 años que habría desaparecido en Miami

La familia de un joven colombiano de 23 años alertó sobre su desaparición en las últimas semanas. El hombre habría sido visto por última vez en el aeropuerto de Miami, el pasado sábado 24 de julio.

Se trata de Miguel Ángel Roldán Córdoba, quien viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, para visitar a unos amigos. Según 'W Radio', la Policía de Miami-Dade confirmó su desaparición.



En diálogo con esa cadena radial, Alejandra María Córdoba, la madre del joven, aseguró que ese día viajó desde Los Ángeles hasta Miami, donde tenía una escala de tres horas para regresar a Colombia. "Trató de subir al avión, pero no lo dejaron pasar porque no tenía la prueba covid y tampoco pudo justificar la vacunación, entonces, se devolvió", dijo. Este hecho fue confirmado por las autoridades.



Según la mujer, a Miguel Ángel se le perdió un bolso con sus objetos personales en California, en donde tenía su billetera y su celular, por lo que la comunicación se volvió compleja. "Tres días antes de su vuelo, hablé con él y le dije que se viniera, que aquí comprara el celular", afirmó.



El joven no apareció y su maleta llegó a Medellín —el destino final del viaje—. "Después de la conexión en Miami, desapareció. Nosotros no tenemos nadie en Miami", cuenta Alejandra, quien además aseguró que fue muy difícil que la aerolínea les suministrara información para confirmar que su hijo había intentado abordar el avión de regreso al país.



La mujer además aseguró que "él no es el típico joven que sale y tiene muchos amigos y es independiente. Él es demasiado dependiente de mí. Le damos todo. No tenía ninguna relación sentimental y es algo solo".



La Policía de Miami-Dade señaló que hasta el sábado 14 de agosto se hizo un informe del caso y que los primeros intentos para localizar al joven no dieron resultado. 'W Radio' estableció que no hay ningún cuerpo en medicina legal con las características del hombre.



EL TIEMPO