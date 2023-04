Salir del país y encontrar un mejor trabajo en el exterior es el sueño de cientos de ciudadanos. No obstante, muchos caen en estafas y ofertas falsas de trabajo en medio de su necesidad de encontrar un empleo que les otorgue mejores ingresos o mayor estabilidad.



Se trata de una historia común en el caso de quienes desean migrar a los Estados Unidos, pues abundan los estafadores que les piden grandes sumas de dinero para tramitar documentos y llevarlos a territorio norteamericano.

Entonces, si le hacen una oferta de trabajo en los Estados Unidos, ¿cómo puede detectar que se trata de una estafa u oferta falsa? Le contamos.

Revisar muy bien las ofertas puede evitar que usted y su familia corran riesgos. Foto: Istock

Las señales de alerta



Nathalie Roa, abogada de inmigración y abogada principal de la firma U.S. Immigration and Beyond PLLC, le dijo a EL TIEMPO que lo más importante al momento de recibir ofertas de trabajo en Estados Unidos es tener cuidado con la fuente de la cual proviene la propuesta de empleo.



“Desafortunadamente, con el medio que tenemos hoy en día de las redes sociales, (a los migrantes) les envían correos o mensajes en redes en donde no se puede confirmar que son empresas o que son compañías en los Estados Unidos”, asegura la experta.



Así, dude de la oferta si se trata de un empleo que se promociona en redes sociales no oficiales o de ofertas que le llegan de correos dudosos.



(Lea también: EE. UU. y Canadá rechazarán migrantes en situación irregular que crucen frontera)

Tenga cuidado con las ofertas que recibe en redes sociales y por correo. Foto: Istock

La experta en temas de inmigración también le dijo a este diario que se debe tener cuidado si se trata de ofertas de empleo con beneficios exorbitantes. Si bien existen compañías y empleadores que brindan algunas ventajas, no es normal que le ofrezcan sueldos mucho más altos de lo normal, visas de cierto tipo y hasta hospedaje en EE. UU.



El Miami Diario, por ejemplo, lo resume así: “En su mayoría, las ofertas de trabajo que tienden a ser falsas son aquellas que deslumbran por sus grandes beneficios. Casi siempre, los fraudes laborales prometen a los extranjeros salarios por encima de lo establecido, boleto aéreo, vacaciones y ascensos regulares”.



Otra señal de alerta, según menciona la abogada migratoria, tiene que ver con los cobros que les piden a los migrantes. Tenga en cuenta que si le solicitan pagar cierto porcentaje de dinero para quedarse con el puesto o para ayudarle a tramitar más rápido su visa o sus documentos migratorios se trata de una estafa.



(Le puede interesar: Visa a EE. UU.: Embajada adopta medida para reducir los tiempos de espera)

Ninguna empresa debe pedirle dinero para quedarse con una vacante en Estados Unidos. Foto: Istock

“No va a haber empresa que te requiera pagarle al empleador en los Estados Unidos. Esa es una bandera roja para que te des cuenta que, efectivamente, es una oferta que es falsa y que lo que están tratando de hacer es obtener tu dinero”, explica Roa.



El portal ViveUsa menciona que existen casos en los que han llegado a pedirles a los solicitantes de empleo que paguen su visa de trabajo en una cuenta bancaria personal. Recuerde que usted solo debe cancelar los valores que le solicite la embajada de EE. UU. y que, en caso de tener que cancelar algún dinero, debe hacerlo únicamente en cuentas oficiales de las autoridades o en ventanillas de bancos.

Los fraudes laborales prometen a los extranjeros salarios por encima de lo establecido FACEBOOK

TWITTER

Además, tenga en cuenta que existen tipos de visas en las que el empleador es quien debe hacer el trámite y, por ende, cancelar el valor solicitado, por lo que es importante que investigue a fondo sobre este trámite para evitar caer en una estafa.



“Por leyes migratorias incluso se estipula que el beneficiario no puede pagar directamente el valor de esa visa sino es la empresa directa que realiza el pago. Por eso hay que detectar muy bien qué tipo de visa le están ofreciendo y cuál es esa oferta”, dice Roa.



(Además: Estas son las duras normas que contempla Florida contra los indocumentados)

Otras banderas rojas

-Dude si el reclutador no le brinda suficiente información del empleo que le propone: puesto, horas laborales, dirección de la empresa o del lugar de trabajo, salario, entre otras.



-Desconfíe si usted no puede comprobar la veracidad de la empresa, del puesto de trabajo ofrecido o la identidad del empleador.



-Tenga cuidado si el supuesto empleador no le brinda un nombre completo o una información de contacto en medio del proceso.



-La abogada también recomienda tener cuidado cuando el supuesto empleador le pide múltiples datos personales: sus cuentas bancarias, su dirección, su número de identificación, etc., pues puede tratarse de un caso en el que desean robar sus datos para otros motivos.



(Puede leer: Así puede tramitar la visa especializada para trabajar en Estados Unidos)

Siempre revise el tipo de visa que necesita para dicho trabajo. Foto: Istock

¿Cómo evitar caer en estafas laborales?

Para evitar ser víctima de estafadores en medio de la búsqueda de empleo en Estados Unidos, la abogada Roa recomienda a las personas indagar a fondo cada propuesta que reciben: buscar de dónde proviene, quién es la persona que publica la vacante y si la empresa realmente existe.



“Cada embajada tiene un número telefónico o incluso correo electrónico para que cada persona pueda indagar del hecho teniendo en cuenta que hoy en día han incrementado estas estafas a través de las redes sociales”, señala.



La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos recomienda hacer una búsqueda en línea agregando el nombre de la empresa y la palabra estafa o queja. Así podrá descubrir si existen otras denuncias contra esa compañía.



(Siga leyendo: ¿Qué tan factible es que EE. UU. elimine la visa para colombianos?)

Siempre investigue a fondo la oferta laboral y la existencia de la empresa que pretende contratarlo. Foto: Istock

Recuerde que también puede llamar a la empresa y verificar si en realidad tienen ofertas abiertas que coincidan con su perfil.



Además, la página web de la embajada de Estados Unidos en Colombia menciona algunos portales que le pueden ayudar a investigar sobre una determinada empresa. Por ejemplo, mencionan a Better Business Bureau, Dun & Bradstreet y Yelp.



Roa también explica que Estados Unidos cuenta con múltiples documentos abiertos al público en los cuales se puede verificar la existencia de una empresa y la constitución legal de la misma.



“Para poder darse cuenta que hay una empresa realmente abierta, como lo que nosotros llamamos una Cámara de Comercio en Colombia, esto también existe en cada Estado. Es un documento público donde cada persona puede incluso indagar si realmente esta empresa existe en ese estado”, explica.



(En otras noticias: Residencia permanente en Estados Unidos: por estas razones podría perderla)

Recuerde que todos los trámites migratorios debe hacerlos ante la Embajada de Estados Unidos en su país. No se deje engañar. Foto: Istock

La abogada recomienda, además, buscar trabajo por medios oficiales. Se puede recurrir a aplicaciones laborales como Linkedin (manteniendo todas las precauciones), acudir a ferias de trabajo organizadas por las autoridades de Estados Unidos o revisar las convocatorias que organizan las diversas entidades norteamericanas.



“Lo más importante es que las personas puedan buscar, por ejemplo, este tipo de ferias que ofrecen o las embajadas o los mismos departamentos, el Departamento de Estado, entre otros; pero que sea de algo serio y que puedan realmente constatar y verificar que esa oferta sea algo real”, concluye.



Y, sobre todo, recuerde no cancelar sumas de dinero para quedarse con un trabajo ni pagar a tramitadores que prometen visas rápidamente y sin cumplir el proceso habitual de trámite ante la Embajada.



(En otros temas: ¿Está comprometido con un ciudadano estadounidense? Esto es lo que debe saber)



Así, la recomendación de la experta es indagar y desconfiar, pues asegura que, pese a que es entendible el deseo de muchos de salir de Colombia y migrar a otros países, el proceso de verificar los datos puede evitar que los ciudadanos sean víctimas de estafas o que pongan en riesgo su vida o la de sus familiares.

*Consulte siempre a las autoridades migratorias ante cualquier trámite de visado o duda que le pueda causar el proceso.

ANGIE RUIZ HURTADO

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO

