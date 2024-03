Migrantes legales vs. indocumentados: polémicas declaraciones los ponen en contra

los inmigrantes legales están alzando su voz en contra de los indocumentados, pues, mientras los primeros aseguran que decidido seguir las reglas, también acusan a los segundos de afectar al país. La crisis migratoria que actualmente se vive en Estados Unidos ha generado gran debate. No únicamente se ha enfrentado el gobierno federal con algunos locales, como Texas, sino que ahorapues, mientras los primeros aseguran que decidido seguir las reglas, también acusan a los segundos de afectar al país.

Algunos inmigrantes legales compartieron su opinión y experiencia en el programa de Fox, America's Newsroom. Uno de ellos fue el paquistaní Muhammad Hassan quien señaló que le parece injusto que, después de pasar años siguiendo las reglas para convertirse en ciudadano estadounidense, la administración Biden ha permitido un aumento en la inmigración ilegal.

En su caso particular compartió que ha estado intentando, a lo largo de los últimos cuatro años, poder llevar a su esposa a Estados Unidos, después de haber trabajado durante casi veinte para convertirse en ciudadano. Se dijo frustrado porque cada vez que ha tenido que presentar algún tipo de documento o trámite, lo ha hecho en una semana o menos, y no ha obtenido una respuesta, a pesar de que se ha puesto en contacto con un congresista, senador e incluso con la Casa Blanca.

Sobre su actual proceso declaró: "Todos los canales que se supone deben estar disponibles para los estadounidenses respetuosos de la ley se han agotado. Así que aquí estoy". Y es que, continuó, debido a la situación no ha podido formar una familia, pero dijo que no se trata solo de tener hijos, sino de todos los recuerdos que no han podido crear juntos, de las vacaciones que se han perdido, además del dinero que han tenido que destinar para boletos de avión.

Según compartió el hombre, su situación no es poco común, y es un reflejo de cómo la política actual afecta a las personas que deciden vivir legalmente en Estados Unidos. "Es una ruptura en nuestra sociedad basada en la ley y el orden que los inmigrantes han llegado a valorar", afirmó.

Migrante alemana se queja de los indocumentados en Estados Unidos

El caso de Hassan no fue el único que se trató en el programa. La inmigrante alemana Sabine Durben-Coulter también compartió su historia y cómo es que siente que la situación migratoria actual en el país está afectando a los inmigrantes legales.

La alemana llegó a California en 1989 con una tarjeta de residente extranjera y se convirtió en ciudadana estadounidense en 1996, en un proceso que, dijo, requirió tiempo, dinero y recursos. Por ello es que se pronunció en contra de los indocumentados: "Estoy muy enojada, molesta, entristecida y decepcionada de cómo esto puede suceder en Estados Unidos".

tiene razones muy personales para ir en contra de los indocumentados. Durden-Coulter estuvo casada con un soldado estadounidense, y para obtener su ciudadanía tuvo que llenar diversos formularios, desembolsar una buena cantidad de dinero y pasar muchas horas para realizar el trámite. Pero, más allá de las dificultades que encontró en términos del proceso para poder vivir en Estados Unidos de manera legal,

En julio de 2012, su hijo Dominic murió en un accidente de motocicleta causado por un conductor indocumentado en libertad condicional. Según dijo, el migrante guatemalteco tenía un largo historial de antecedentes penales, que incluían robo a mano armada y dos cargos por conducir bajo la influencia del alcohol y fue deportado hasta 2014.