Así deportan de manera exprés a migrantes colombianos desde Estados Unidos

Nuevas estadísticas obtenidas por EL TIEMPO indican un agudo aumento de las deportaciones "vía exprés" de miles de colombianos que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos.



(Lea también: Colombianos intentando cruzar frontera sur de Estados Unidos, sigue al alza)



De acuerdo con Tom Cartwright, de Testigos en la Frontera, desde marzo EE.UU. ha enviado 48 vuelos repletos con nacionales a los que no se les permitió quedarse en EE.UU.

Se estima que en cada uno de esos vuelos viajan unas 100 personas. por lo cual el total sumaría unas 5.000 personas en estos tres meses.



Pero la tendencia ha sido al alza. De 10 vuelos de marzo se pasó a 18 en abril, y más de 20 este último mes de mayo.



De hecho, según Cartwright, en mayo enviaron un vuelo diario con expulsados y/o deportados (sin contar fines de semana).



Para darle dimensión a esa cifra, antes de marzo de este año, el número promedio de vuelo mensuales era de uno al mes.

Estos son los muros que los migrantes deben cruzar para llegar a Estados Unidos. Foto: EFE/Joebeth Terriquez

La ¨expulsión exprés¨ de colombianos se disparó a partir de ese mes luego de que de Washington llegara a un acuerdo con el gobierno nacional para que aceptara el retorno de estas personas sin que antes fueran sometidas al proceso regular de procesamiento y deportación que existe en EE. UU.



A la decisión se llegó, en gran parte, dado al enorme incremento de colombianos intentando ingresar ilegalmente a EE. UU. o solicitando asilo. Para ponerlo en contexto, a lo largo de todo el 2021 fueron arrestados en la frontera unos 10.000 colombianos.



Pero solo marzo del presente año las detenciones llegaron a casi 16.000. Es decir, en solo un mes hubo más arrestos que en todo el año pasado. En lo que va corrido de este año fiscal, las cifras alcanzan más de 55.000 personas, cinco veces más que en todo el 2021.

¿De qué trata el Título 42 y cómo aplica en las deportaciones?

Las expulsiones exprés son posibles gracias al polémico Título 42, una política que arrancó bajo la presidencia de Donald Trump, pero que sigue vigente. Esta le dio autoridad a los funcionarios para remover del país a cualquier persona que se apareciera en la frontera bajo el argumento de que en el país había un emergencia salubre causada por el covid-19 y que los migrantes podrían agravarla propagando los contagios.



Biden intentó levantar la medida a partir de este mes, pero un juez de Luisiana bloqueó su decisión mientras el caso se resuelve en las cortes.



(Recomendado: EE. UU. seguirá con la expulsión exprés de migrantes tras decisión de juez)



Lo cual quiere decir que, de momento, las expulsiones a través de esta política seguirán siendo el pan de todos los días. Para aclarar, EE.UU. le está aplicando el Título 42 a ciudadanos de muchas nacionalidades y realiza este tipo de vuelos a varios países del mundo. En la región Brasil, Ecuador y Haití han sido algunos de los destinos más frecuentados.



En el caso de los venezolanos, que también estaban llegando en masa, EE. UU. ha firmado acuerdos con los países donde estos residían previamente a su llegada a la frontera, dado que no pueden devolverlos a Caracas.



Pero para los ciudadanos de México, o aquellos que tienen frontera con este país y otros centroamericanos, el proceso es aún más radical. ¨En el caso de la frontera terrestre, simplemente llevan a la persona arrestada a la línea fronteriza y la dejan allí, sin importar si están presentes o no autoridades mexicanas ̈, afirma Adam Isacson, experto en seguridad de Wola.

¿Cómo funciona la deportación 'exprés'?

Esta la distancia que legan a caminar los migrantes para pasar por 'El hueco'. Foto: Google maps

La pregunta que muchos se hacen es cómo funciona este proceso de expulsión exprés al que se están enfrentando los colombianos que llegan a la frontera y son detenidos. Este diario conversó con varios expertos en temas migratorios, entre ellos Cartwright e Isacson, para tratar de entender el mecanismo.



Según estos, una vez el connacional es detenido por la Patrulla Fronteriza (CPB por su sigla en inglés), enfrenta dos posibles caminos que son definidos, en su mayoría, por el oficial que produce el arresto.



El primero es el de la expulsión exprés a través del Título 42. El segundo es el procesamiento por el Título 8. El Título 8 es el mecanismo que se usa en condiciones normales para procesar a los detenidos y que suele incluir salvaguardas y garantías que no contempla la medida de emergencia que dio vida al Título 42.



Esta vía también incluye una figura que se llama ¨deportación expedita¨ y que se usa para remover a inmigrantes de manera acelerada pero que tiene en cuenta otros criterios y consecuencias.

Cómo determina ese funcionario fronterizo si la persona va ser expulsada usando el Título 42 o el Título 8 es todo un misterio. De acuerdo con los expertos, eso depende mucho de la manera como se produzca el encuentro. Si la persona es capturada ya estando en EE. UU., es decir que ingresó ilegalmente y no por el puesto fronterizo, por lo general es candidato inmediato para Título 42.



Pero también se valora el tipo de documentación que porte el inmigrante al momento del arresto, si puede expresar en inglés que lo que busca es un asilo si y tiene pruebas de que su vida corre peligro en caso de ser devuelto a su país de origen. A su vez, si se trata de un núcleo familiar o una adulto viajando en solitario.



(Puede interesarle: Estados Unidos: ¿qué significa el Título 42, medida de deportación exprés?)



Una vez el funcionario decide que la persona va para el Título 42, el proceso es más bien vertiginoso. La mayoría de los colombianos están siendo detenidos en El Paso, Texas, o en Yuma, Arizona.



De allí son transferidos a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por su sigla en inglés), que los transporta en vuelos laterales hacia Laredo, Texas, donde son embarcados en un avión rumbo a Bogotá.

En el caso de la frontera terrestre, simplemente llevan a la persona arrestada a la línea fronteriza y la dejan allí, sin importar si están presentes o no autoridades Adam Isacson, experto en seguridad de Wola.

Por lo general, ese proceso no dura más de 3 a 5 días pues los protocolos del Título 42 establecen que la persona no puede permanecer bajo arresto por más tiempo.



Durante ese lapso, y dado que la personas va a ser expulsada, no tiene acceso a abogados, audiencia ante jueces migratorios ni a las ONG que se dedican a este tema.



Pero el proceso, de acuerdo con Cartwright, tiende a ser arbitrario. ¨Si están expulsando a unas 2000 personas mensuales (en mayo), eso quiere decir que hay otras 10.000 personas o más que se quedan y son procesadas por el Título 8. Eso no quiere decir que van a ser liberadas por que muchos terminan siendo deportados de manera expedita o sumaria a través del mismo Título 8, pero no a la misma velocidad y probablemente tiene mejores chances de que su caso de asilo sea atendido¨, afirma este analista.



Es decir, en la práctica, EE. UU. solo estaría devolviendo en estos aviones entre un 15 y 20 por ciento de todas las personas que llegan a la frontera y no pueden ser dejados en México.



Por eso, para Cartwright, Washington estaría usando estos vuelos con la intención de disuadir la inmigración ilegal de los países de la región. Si las personas saben que hay un avión esperando para devolverlos, afirma este analista, probablemente lo piensen dos veces antes de aventurarse por el peligroso viaje a través de ¨el hueco¨.

Imagen de referencia. Migrantes cruzando el río Bravo para llegar a Estados Unidos. Foto: Luis Torres / Afp

Algo de eso se ha visto con ciudadanos de otras nacionalidades, como brasileños y ecuatorianos, cuyos números comenzaron a disminuir una vez corrió la voz de que estaban siendo regresados casi de inmediato.



El problema, dice Isacson, es que el procedimiento puede terminar convertido en una especie de puerta giratoria.



Dado que las expulsiones a través del Título 42 no acarrea consecuencias jurídicas en EE. UU. -por que son expulsiones y no deportaciones- la persona puede intentar el viaje al día siguiente de ser devuelto. Algo que se ve mucho entre las personas que son devueltos por la frontera terrestre.



Muchos, de hecho, lo intentan varias veces con la esperanza de que en una de esas o logren pasar desapercibidos o se remita su caso a un trámite de asilo a través del Título 8.



Lo complejo del Título 8 es que este mecanismo, a diferencia del Título 42, produce consecuencias jurídicas. Si a la persona se le niega la entrada, bien sea por el mecanismo de deportación sumaria o por que su solicitud de asilo fue negada por un juez migratorio, no puede intentar ingresar a EE. UU. por un período de 5 años.



Aún así miles de migrantes siguen probando su suerte. Eso por que los chances de ¨coronar¨, siguen siendo altos. Desde que Biden llegó a la presidencia, las autoridades migratorias han detenido a más de 2.7 millones de migrantes. Pero de esos solo ha devuelto a 1.3 millones a través del Título 42 (el 50 por ciento aprox.).



En el caso de los colombianos el número de expulsados es aún más bajo (el 20 por ciento aproximadamente, en mayo).



Y si bien muchos de los que se salvan terminan siendo deportados tarde o temprano, la posibilidad de que se les conceda un asilo es relativamente alta: un 67 por ciento en el 2021. El problema es que este procedimiento puede tardar años. En este mismo período, EE. UU. solo procesó 55.000 casos entre los millones que tiene represados en el sistema.



Durante ese tiempo los migrantes pueden estar bajo arresto o monitoreados remotamente y en la mayoría de los casos sin permiso de trabajo. Lo cual los empuja a una vida en la ilegalidad.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal en Washington

EL TIEMPO

En Twitter: @sergom68

Más noticias del mundo

- Las ciudades de Estados Unidos que pagan a quienes vivan allá



- Las propuestas de Petro y Hernández sobre Venezuela, Nicaragua y EE. UU.



- Navalni enfrenta nueva acusación en Rusia que le costaría 15 años de cárcel