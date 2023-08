El desierto del sudoeste de Estados Unidos, entre los que se encuentra el de Arizona, ha registrado en las recientes semanas una ola de calor prolongada que se incrementó en julio, incluso para los estándares típicos de este mes, con temperaturas récord que cruzaron la marca de los 43 Celsius.



(Le puede interesar: México instalará otro centro para migrantes acordado con Estados Unidos en la frontera)

(No deje de leer: Trump pide a la Corte Suprema de EE. UU. que interceda en caso judicial en su contra)



Debido a ese intenso y sofocante calor son muchas las víctimas que se reportan a diario en esa árida zona. Este viernes, las autoridades informaron de la muerte de una migrante colombiana, cuyo deceso se produjo el pasado 12 de julio, pero que sólo hasta este viernes fue oficializado.



La ciudadana colombiana fue rescatada en el desierto de Arizona, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).



La mujer fue hallada después de que agentes de la Patrulla Fronteriza respondieron a una llamada al servicio de emergencia en la que nadie habló el pasado 11 de julio.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Tucson hallaron en el terreno, remoto y de difícil acceso a la migrante que estaba con vida, pero desmayada y con síntomas por un golpe de calor severo y fue atendida en el lugar. Miembros del cuerpo oficial de bomberos de Three Points ayudaron en el recate de la mujer que tuvo que ser llevada cargada a pie por un buen trecho hasta la ambulancia.



(Además lea: Reunificación familiar: buenas noticias para solicitantes colombianos)

Facebook Twitter Linkedin

Valla fronteriza entre Estados Unidos y México en San Luis, Arizona. Foto: EFE

La mujer fue transportada al Centro Médico de la Universidad de Banner en Tucson, Arizona, donde murió la mañana del 12 de julio debido a un paro cardíaco, de acuerdo con el informe médico. Su identidad no fue suministrada hasta tanto no se tenga un reporte de las autoridades sobre los detalles de la muerte.



(Le recomendamos leer: Las tres ciudades de Colombia donde migrantes pueden tramitar refugio en Estados Unidos)



De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los agentes respondieron en el Sector Tucson a unas a 151 llamadas de emergencia entre el primero y el 20 de julio, en una operación en la cual rescataron a 1.100 migrantes.

El fallecimiento de la migrante es investigado por las autoridades, tras ser notificado a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.



Los muertos por calor extremo en lo que va del año en el condado de Maricopa, el más poblado del estado de Arizona, aumentó a 39, y 312 fallecimientos más están bajo investigación, informó esta semana la Oficina de Salud Pública local.

Arizona y Texas soportan rachas de calor

En julio se han publicado alertas de niveles de calor peligrosos en áreas de Arizona y Texas durante la mayor parte del mes, en una ola que se registra desde junio.



Las temperaturas no han bajado de los 32 grados en el área de Phoenix, una tendencia que podría ser mortal para quienes no tienen aire acondicionado si no pueden refrescarse y recuperarse durante la noche.



En Texas, El Paso rompió su propio récord de racha de altas temperaturas en julio después de experimentar 28 días consecutivos por encima de los 37 grados, tuiteó el servicio meteorológico.



(Le puede interesar: Juzgado ordena mantener restricciones al asilo de la nueva política migratoria de Biden)



En otros lugares, gran parte de la mitad del oriente de Texas experimentó recientemente índices de calor entre 43 y 46 grados.

Los peligros del brutal calor

A medida que la crisis climática eleva las temperaturas cada vez más, los científicos han advertido que existe una probabilidad creciente de que 2023 sea el año más caluroso registrado en la Tierra.

Facebook Twitter Linkedin

Migrantes esperan a ser procesados por agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. tras cruzar ilegalmente en EE.UU., en Yuma, Arizona. Foto: EFE



El calor mata a más estadounidenses que cualquier otra forma de clima severo, incluidas inundaciones, huracanes o frío extremo, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.



Para mantenerse a salvo en temperaturas sofocantes, los expertos recomiendan hidratarse regularmente, encontrar un lugar fresco o con aire acondicionado para quedarse y evitar actividades al aire libre, especialmente durante las horas más calurosas del día.



Las personas también deben estar atentas a los signos de agotamiento por calor u otras enfermedades, que incluyen mareos, náuseas, dolor de cabeza o confusión.



El desierto de Arizona es conocido por el peligro que supone para los migrantes que a diario intentan entrar en Estados Unidos. En 2019, por ejemplo, las autoridades estadounidenses hallaron 153 cuerpos sin vida en la zona.



ELTIEMPO.COM