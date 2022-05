Colombianos ilegales por 'El Hueco': la vida en manos de 'coyotes'

En 2021, según datos de la autoridad migratoria de ese país, México recibió casi 14 millones de extranjeros, la mayoría de Estados Unidos (10 millones). Los visitantes que llegaron de Suramérica fueron casi 1,5 millones. Casi uno de cada tres era colombiano: 454.880. Entre esa gran cantidad de turistas nacionales se camuflan los que no tienen planes de regresar.



Esa es una de las razones por las que México impuso el pasado 1.° de abril un prerregistro obligatorio a los colombianos en el que se deben acreditar, además de los tiquetes de ida y de regreso, la reserva de hotel "e información detallada sobre su itinerario durante su estadía". Los malos tratos de algunas autoridades migratorias de ese país y decenas de inadmisiones de visitantes colombianos cada semana son parte de ese cuadro y han generado tensiones con el Gobierno de Bogotá.



Para evitar la deportación, no son pocos los connacionales que piden asilo apenas pisan México: esa cifra llegó a 1.275 casos el año pasado (apenas fueron 13 casos en el 2016), lejos sí de los 51.287 haitianos y 36.361 hondureños que hicieron lo mismo y que en su mayoría solo esperan ganar tiempo para seguir de largo, rumbo a la frontera norte.



También hay algunos colombianos que entran a México por tierra, a través de la frontera con Guatemala en el estado de Chiapas. "Son los que ya han sido deportados y no pueden llegar por avión porque de inmediato los pillan", señala una fuente. En las calles de Tapachula, ciudad cercana a Guatemala, miles de extranjeros intentan conseguir un transporte hacia el norte, acosados por las autoridades migratorias.



"Lo que estamos viendo ahora es que hay flujos desmedidos y hay picos de personas en tránsito en todo el país que nunca habíamos registrado en México. Y esto se suma a que no hay preparación en las instituciones responsables, como el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados", señala Manolo Préstamo, investigador migratorio y analista de la Universidad de las Américas Puebla.



Por Tapachula pasa La Bestia, el tren de carga que se ha convertido en el expreso de los ilegales que van hacia el norte. "Es un tren que cruza todo México y es muy icónico. Básicamente es un tren de carga porque lleva mercancía, y lo que hacen los migrantes es tratar de subirse como puedan al techo. Es muy peligroso", sigue el académico.