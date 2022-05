“Mi mayor miedo no era que nos deportaran, se sabía que uno perdía el dinero invertido y ya. Cada noche solo pedía estar viva, que no nos mataran”, sentencia Milena*, de 23 años, quien viajó junto con su esposo, Daniel*, y su bebé de año y medio con la ilusión de llegar a Estados Unidos.



La odisea comenzó la primera semana de abril. La pareja había escuchado testimonios cercanos de personas que habían logrado “su sueño”, y creyeron que, conociendo la ruta, le sería más fácil.



“Los gastos cada vez eran más y más, no teníamos un buen trabajo, lo poco que llegaba ya no alcanzaba”, cuenta la joven entre los motivos por lo que decidieron viajar.



La pareja pagó al ‘coyote’ 1.600 dólares desde Colombia a través de transferencia, el resto lo tenían que entregar al momento de pasar la frontera.



La ruta

Este viaje incierto comenzó con un vuelo de Bogotá a Ciudad de México. Llevaban el itinerario con cada una de las actividades que iban a realizar. En Migración les preguntaron que qué querían hacer a lo que respondieron: “Solo conocer, somos turistas”. “Todo lo teníamos pago, hicimos un turibus y nos quedamos solo dos días”, narra Milena.



Hasta el momento todo parecía ir de acuerdo al plan. Sin embargo, todo empezó a complicarse en su segunda parada: Tijuana. “Cuando llegamos al aeropuerto nos detuvieron de Migración junto con otros brasileros, cubanos, peruanos. Éramos como 30 personas. Al comienzo dijimos que íbamos a turistear y de Migración nos señalaban que en Tijuana no había nada turístico, que mejor dijéramos la verdad”.



“Nosotros decidimos decir la verdad y nos dijeron que esperáramos a que un bus llegara por nosotros y nos llevara hasta la frontera. Allá nos encerraron en una casa toda la noche, nos dieron de comida agua, sardinas y galletas. Al niño si le daban comida normal”, resalta la joven. En ese lugar solo les permitían estar con la ropa que llevaban, ni una prenda adicional, y sin ningún tipo de comunicación. Era la primera vez que se desconectaban completamente de la familia desde que emprendió el viaje.



A la mañana siguiente les dieron un supuesto documento que les permitía estar en Tijuana por cinco días en un albergue. “Nos decían que no nos iban a cobrar nada, que todo era gratis. Dormimos en colchonetas y cada vez llegaban más y más personas, la lista se hacía interminable”.



Con la llegada del nuevo turno -a las 8 a.m.- todo empezó a cambiar. “Ellos llamaron a todos los esposos o los que estuvieran a cargo de las familias, los encerraron en otra habitación y les dijeron que, o daban dinero para que nos llevaran al albergue o sencillamente nos deportaban. Todos dimos dinero porque para ese momento ya habíamos gastado mucho dinero para estar ahí”, cuenta. Daniel les entregó 200 dólares por los tres (809 mil pesos colombianos) para poder salir.



Luego tomaron un Didi que los llevó de Tijuana a Mexicali. Les recomendaron no tomar bus ni avión porque se arriesgaban a ser retenidos de nuevo. “En todo el trayecto nos fuimos callados, sin mencionar nada del viaje, como si no nos conociéramos”, resalta.

Mexicali, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Llegaron a un hotel en Mexicali, ciudad fronteriza entre México y Estados Unidos, donde se quedaron un día y medio. Ellos preferían ni salir del hotel por la inseguridad que le transmitía. “El primer ‘coyote’ que nos iba a recoger nos dijo que la cosa se había puesto fea y que no nos podía recoger y nos dio el nombre de otro señor que pasaría por nosotros. Nos dijo que saliéramos de ese hotel porque a las personas que se quedaban ahí, las detenían en las siguientes cuadras”.



Milena cuenta que en Mexicali sentía miedo en cada esquina. “Todo era muy sospechoso, uno salía y no se sentía seguro. Había gente que lo miraba a uno muy extraño. Salimos corriendo de ese lugar”. La familia llegó a un hotel sobre la carretera, en una vía principal, donde fueron transportados por otro contacto del ‘coyote’ a las tres de la mañana. Un trayecto donde no solamente se debían cuidar de las mafias sino de las mismas autoridades que piden sobornos para dejarlos pasar.



“Cuando ya estábamos llegando a la frontera, bajando un puente, nos detuvieron de Migración. Los policías primero se acercaron al conductor y empezaron a leer las conversaciones de su celular y lo intimidaban diciéndole que lo que hacía era tráfico de personas y que podía ir preso, que tenía que pasarles dinero y le quitaron 600 dólares”, denuncia Milena.



Pero lo más terrible, según cuenta, vino después: “Todo estaba muy oscuro y hacía demasiado frío, eran como las 5 de la mañana porque nos habían dicho que después de las 6 de la mañana no podía pasar nadie o nos mataban. A mi esposo lo llevaron a la parte de atrás del carro y lo requisaron, mi esposo tenía dinero en un zapato y alcanzó a pasármelos por debajo y los escondí en el pañal de mi hijo porque a él no lo tocarían. Le hicieron quitarse el pantalón, las medias, la camiseta… Todo lo que llevaban puesto en busca de dinero”. En esa requisa finalmente fue obligado a entregar a los oficiales unos 400 dólares.



“Les decíamos que el dinero que llevamos era lo único que teníamos para salir adelante en Estados Unidos, que no teníamos más y que lo hacíamos porque queríamos un mejor futuro”, puntualiza.



Después de que los oficiales creyeron que les habían quitado todo el dinero que tenían, los dejaron pasar al final de la frontera. “Cuando llegamos a la frontera éramos los únicos, el conductor solo nos dijo que bajáramos en la arena y que ahí encontrábamos unas piedras que debíamos subir. Cuando nos bajamos del carro ya no sabíamos para dónde coger porque todo era arena y no veíamos piedras. Luego vimos unas piedras, pero muy puntudas y preferimos seguir caminando más adelante y cruzar por ocho minutos”, resalta.



Al otro lado, en Yuma, estaba un oficial de la Patrulla Fronteriza, quien les tomó los datos. El hombre, según cuentan, les pidió quitarse los cordones de los zapatos y que debían esperar que un camión pasara por ellos. Luego empezaron a llegar más y más migrantes que se sumarían a la nueva travesía.

La llegada a EE. UU.

Facebook Twitter Linkedin

A pesar de la presencia de los agentes de la Patrulla Fronteriza, una veintena de integrantes de la caravana migrante escaló los postes de metal que hacen la función de muro divisorio.

“Nuevamente nos dijeron que apagáramos los celulares y perdí el contacto con mi familia de nuevo, no les alcancé a decir que habíamos logrado pasar”, cuenta. La pareja y el bebé fueron transportados a 30 minutos de ese lugar, donde los ubicaron en carpas.

“Eran como 8 casitas. Ahí encerraban a muchas mujeres, la mayoría haitianas, que tenían niños y dividían a quienes estaban solos”. A los dos días los ubicaron en otro albergue donde les regresaron las cosas y les permitieron hablar con sus familiares.



Se encontraban en un albergue en Somerton, Arizona, y partieron a Nueva York. Unos 3.700 kilómetros en los que tardaron cuatro días en bus.



Al llegar a Nueva York pensaron que su suerte cambiaría. Pero por una noche tuvieron que dormir en la calle, a la intemperie, otra noche en un sofá de una oficina que atiende a migrantes y en la última semana por fin lograron que se les asignara una vivienda. “Al primer apartamento que llegamos tenía ratas y estaba completamente abandonado. Volvimos y nos cambiaron por otro, que, aunque está deteriorado y tiene lo mínimo, nos permite protegernos en un techo”, resalta.



Milena, Camilo y su bebé ya cumplieron la primera citación en el juzgado en busca de un asilo. La incertidumbre continúa para ellos, pero agradecen estar vivos. “Solo busco para mi hijo lo mejor, lo que yo no tuve. Aunque salimos bien librados de esto no sé si lo repetiría”, recalca.



