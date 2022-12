En entrevista con EL TIEMPO, el embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo, explica la solicitud que le acaba de hacer a la administración del presidente Joe Biden para que Estados Unidos le conceda una alivio migratorio a los colombianos indocumentados y los alcances que tendría dicha medida en caso de ser otorgada.



(En contexto: (¿Qué significa que Colombia le pida a Estados Unidos recurso de alivio para migrantes colombianos?)

¿En qué consiste el estatus de Salida Forzosa Diferida o DED (por su sigla en inglés) que le acaban de pedir al gobierno estadounidense?



Es un mecanismo que no se conoce mucho y lo que hace es diferir la deportación de una persona. Inicialmente nosotros habíamos pensado pedir un TPS (Estatus de Protección Temporal), que es otra figura similar. En las conversaciones que tuvimos con las organizaciones que trabajan temas migratorios y donde hay mucho colombianos ellos nos dijeron que el DED era una figura más manejable para el presidente (de Estados Unidos) porque es una decisión Ejecutiva del mandatario que no tiene tantos filtros y estándares regulatorios como el TPS y además hay menos tráfico por que hay muchos países que están pidiendo el TPS. Por lo tanto, el DED podía ser más viable, como sucedió con la población venezolana al final del gobierno de Donald Trump, cuando les concedieron este estatus.



¿Qué implica la decisión?



Es una decisión del presidente donde suspende la aplicación de la ley para deportar a una población con unos requisitos sencillos, por la situación que vive o vivía su país y da unos beneficios muy concretos. El principal es que no los deportan. Se difiere esa salida del país y además se otorga el beneficio de permiso de empleo y con ese vienen otros como el servicio de salud etc. Y es un periodo corto, por un año, o por dos, prorrogables. Esto lo que permite es que la persona pueda regresar a su país en condiciones normales. Es un tema de derechos y de dignidad. Si la persona consigue un empleo y logra el patrocinio de su empresa entonces de pronto puede regularizar su situación en este país.

Por el río Bravo, a diario intentan pasar cientos de migrantes, Muchos mueren tras ser arrastrados por la corriente del río. Foto: PAUL RATJE / AFP

FACEBOOK

TWITTER

¿A cuántos colombianos se estima que beneficiará, en caso de aprobarse?



Aquí en EE. UU. se calcula que hay unos 200.000 colombianos que están en esa situación. Lo que se pretende, y en eso vamos a acompañar a la comunidad colombiana en una campaña, es generar conciencia de esta difícil situación. Pero a la vez lo que estamos diciendo es que, por favor, no se arriesguen para venir a este país poniendo en peligro sus vidas por esos caminos que usa la población indocumentada para entrar de manera ilegal. No solo es el riesgo. Una vez ya están aquí las condiciones en las que quedan son lamentables. Esto es simplemente un mecanismo para responder a un hecho cumplido, de una población que ya está acá en condiciones dolorosas.



El TPS, sin embargo, es un estatus muchos más amplio, que otorga beneficios adicionales y de más largo plazo. De hecho, hay 15 países que ya lo tienen y en cambio solo hay dos con DED que, como usted dice, es una figura más oscura. ¿Por qué abandonaron este camino?



En esas conversaciones con la sociedad política, y con sectores políticos en EE.UU., nos encontramos con que la fila para tener un TPS es inmensa y además es un estatus mucho más exigente porque tiene un alcance de más largo plazo. Pero encontramos que el DED no se ha usado mucho porque responde a situaciones más coyunturales y de corto plazo. Que se aplica mejor para el caso colombiano por que nosotros estamos convencidos de que con nuestra política de paz total la situación va a cambiar y va a permitir que estas personas puedan regresar.



Desde nuestra perspectiva muchas de esas personas salieron antes de que se diera el proceso de paz y mejoraran las condiciones. Lo que estamos diciendo es que esto es una situación coyuntural que no requiere una medida de largo plazo sino algo de corto plazo hasta que estas personas definan su situación.



Pero, tanto el TPS como el DED son usados como mecanismos para responder a situaciones extremas, como la crisis humanitaria de Venezuela o una guerra civil. ¿Cómo piensa convencer a EE. UU. de que algo así está pasando en el país? ¿Cuál es el argumento?



Yo creo que las cosas han estado cambiando, sobre todo en el contexto de desarrollar políticas migratorias más humanas. Colombia tiene una gran autoridad moral al acoger a un número alto de población migrante venezolana, cerca de 2,4 millones y 1.5 millones estatus de protección temporal e invertimos casi el 1,5 por ciento del BID atendiendo esa población. Y eso se va a expandir.



Lo que estamos diciendo es que hay que humanizar la política migratoria y ofrecer una oportunidad a esa población colombiana mientras logramos los niveles de seguridad que se requieren para que regresen.

Migrantes participan en una vigilia por los migrantes que murieron mientras migraban a Estados Unidos, Foto: Guillermo Arias / AFP

¿Considera entonces que es el mejor mecanismo posible en estos momentos para los colombianos que residen de manera ilegal en Estados Unidos?



Es cierto que se usa para situaciones de crisis, pero es una potestad absoluta que tiene el presidente en su propio raciocinio y los criterios para conceder un DED o alivio migratorio están cambiando. Uno lo que puede decir es que este es un mecanismo que le da la oportunidad a Colombia para que complemente su política migratoria frente a su población, no solo en Colombia sino también con la diáspora. Va ser una discusión bien interesante por que también es una discusión filosófica que vamos a tener con el presidente Biden. Somos aliados estratégicos y estamos en camino de consolidar la paz. Por eso lo que pedimos es que nos den n período de tiempo para que nuestra población se estabilice y regrese. Y es de corto plazo, de uno o dos años. Por que los TPS tienen a volverse permanentes mientras que esta figura no. Incluso me parece que esto es un piloto de como se puede usar el DED a futuro.



En ese sentido, ¿ustedes se están comprometiendo con EE. UU. a que el DED que ahora solicitan solo sería por un año o máximo dos y no tienen la intención de presionar para una renovación?



Ese es el compromiso y es uno firme por que estamos convencidos que paz total va a funcionar. Esto es por un par de años y es un mecanismo transitorio que no debe ir más allá.



Usted acaba de decir que estos no es una invitación para que vengan más colombianos, que ya están llegando en números récord. ¿Pero, no cree que muchos van a ver en esto una oportunidad para migrar a EE. UU. donde además les espera un posible permiso de trabajo?



Yo no creo. La gente en Colombia quiere permanecer y el país está cambiando. Además, esto va dirigido a las personas que ya están acá. Sin embargo, el mensaje que estamos enviando es que no se arriesguen, que no pongan en peligro a sus familias. Y a las familias de ellos que ya están acá les estamos pidiendo que les trasmitan ese mensaje. Hay un riesgo muy grande incluso de nunca llegar, pero si lo logran lo que les espera son condiciones inhumanas, indignas, sin derechos. Ni siquiera trabajo, con miedo y perseguidos. Queremos que entiendan que eso no es una salida.



Acá ya hay una situación de hecho para una población que está tan mal que por eso lo estamos poniendo en la agenda. En eso queremos ser muy claros. Y por eso también estamos trabajando fuerte en otras maneras de venir a EE. UU. pero de manera legal. Y hay muchas. Para que puedan venir de turistas o para trabajos temporales sin necesidad de arriesgarse y luego regresar al país. Hacia allá queremos que se mueva la relación en términos de política migratoria entre EE. UU. y Colombia.





