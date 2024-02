Biden y Trump ganan en Míchigan: así les fue en las primarias demócratas y republicanas

El presidente Joe Biden y su predecesor Donald Trump cumplieron este martes con los pronósticos en las primarias de Míchigan que celebraron sus respectivos partidos y lograron proclamarse vencedores, pero no consiguieron sacar del tablero de juego a sus rivales.



Así, Trump tendrá que seguir enfrentándose a Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, que no abandonará por ahora la carrera.



Mientras, se confirmó que Biden, pese a ser el único candidato demócrata con posibilidades reales, tendrá en la carrera presidencial un rival que podría complicarle considerablemente la reelección: el votante descontento con el papel de EE. UU. en la guerra de Gaza.

A primera hora del miércoles, Trump tenía el 68 por ciento frente al 26,8 por ciento de Haley, con el 69 por ciento de los votos escrutados.



Biden, por su parte, tenía el 81,2 por ciento, con un 13 por ciento de no comprometidos, con el 60 por ciento de los votos escrutados, según AP.

¿Por qué Biden recibió el voto castigo?

Hubo poco suspenso sobre de los resultados para ambos partidos: Biden prácticamente no tuvo rivales en la nominación demócrata y Donald Trump declaró su victoria anticipada en una votación republicana a dos tiempos que concluirá el fin de semana.



Joe Biden. Foto: EFE

Pero decenas de miles de votantes demócratas optaron por marcar la casilla de "sin compromiso" (equivalente al voto en blanco) como parte de una campaña lanzada en protesta por el apoyo brindado por Biden a Israel en la guerra en Gaza.



Con casi dos tercios de los colegios electorales todavía por contabilizar, la opción "sin compromiso" recogía más de 50.000 votos, más del doble que en los recuentos finales de los tres últimos ciclos electorales.



A medida que suben los muertos civiles en la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, se erosiona el apoyo de los musulmanes y de los árabes estadounidenses hacia Biden, que fue crucial para su victoria sobre Trump en 2020 en Míchigan.



Este estado del Medio Oeste es el que cuenta con una mayor proporción de residentes que se identifican con ascendencia de Oriente Medio o del norte de África.



En un comunicado de agradecimiento, Biden recordó el trabajo de su administración para la clase media de Míchigan y reconoció que todavía había "mucho por hacer", pero no mencionó el conflicto en Gaza ni el voto protesta.



"Quiero agradecer a todos los habitantes de Michigan que hicieron oír su voz hoy (martes). Ejercer el derecho al voto y participar en nuestra democracia es lo que hace grande a Estados Unidos", apuntó el presidente.



Campaña que pide a los votantes que emitan un voto no comprometido, en lugar de votar por el presidente de EE.UU. Joe Biden. Foto: AFP

La clave principal de esta elección primaria era medir cómo la guerra de Gaza puede debilitar a Biden de cara a la contienda electoral de las generales de noviembre.



Los activistas de Míchigan, conocido como el estado de los grandes lagos, habían pedido a los habitantes votar "sin compromiso" en señal de protesta y para empujar al presidente a exigir a Israel un alto el fuego inmediato.



"Hoy me sentí orgullosa de ir, tomar una balota demócrata y votar 'sin compromiso'", dijo Rashida Tlaib, la única palestina-estadounidense en el Congreso. "Cuando el 74 % de los demócratas en Míchigan apoyan un cese el fuego, y el presidente Biden no nos escucha, esta es la manera de usar nuestra democracia para decir 'Escucha a Míchigan'".

El grupo 'Escucha a Míchigan' aspiraba a reunir a 10.000 votantes "sin compromiso" para transmitir un "mensaje potente e inequívoco" de que financiar y apoyar la guerra está "reñido con los valores del Partido Demócrata".



La protesta nunca amenazó el camino fácil de Biden hacia la nominación. Su principal rival, el congresista por Minnesota Dean Phillips, no superaba el 3 por ciento de los votos en el recuento provisional.



Sin embargo, el número significativo de votos "sin compromiso" podría encender las alarmas de cara a las elecciones de noviembre, cuando Biden no podrá darse el lujo de erosionar a su partido en ese estado péndulo.



El estado determina 117 delegados para la convención demócrata y el voto "no comprometido" puede servir para airear el descontento de los votantes jóvenes y de zonas con gran porcentaje de población árabe y musulmana durante la convención del partido, que se celebrará en agosto, y en la que Biden será nombrado oficialmente.

Votantes depositan sus papeletas en un colegio electoral durante las primarias de Michigan. Foto: AFP

Durante las primarias de New Hampshire se lanzó una campaña similar con escasa repercusión, pero Míchigan tiene más población musulmana y árabe.



La Oficina del Censo de Estados Unidos estima que 310.000 habitantes del estado afirman tener ascendencia de Oriente Medio o del norte de África, aunque el Instituto Árabe Americano dice que probablemente esa cifra sea significativamente inferior.

¿Cómo les fue a Trump y a Haley?

Ambos partidos celebraron votaciones el martes, pero los republicanos han adoptado un complejo sistema híbrido que concluye las primarias en este estado cuatro días después mediante asambleas en cada uno de los 13 distritos.

Así, en cuanto a los republicanos, las cadenas CNN y NBC proyectaban la victoria de Trump a pocos segundos del cierre de las urnas. El expresidente ha arrasado en los primeros estados de votación y nunca se esperó que Míchigan interrumpiera su marcha hacia la nominación.



Su única rival, su exembajadora ante la ONU Nikki Haley, perdió en su estado natal de Carolina del Sur el fin de semana pero se ha negado a renunciar porque duda que Trump pueda derrotar a Biden.



El expresidente de EE. UU. Donald Trump. Foto: EFE

Sin embargo, los votos a favor de Haley, en Michigan y otros estados, sugieren que una parte considerable del electorado republicano no ve con buenos ojos la tercera nominación de Trump.



Pero Haley llega con pocas posibilidades al 'supermartes' del próximo 5 de marzo, jornada en la que están llamados a votar una quincena de estados, incluidos Texas y California.

En términos numéricos las primarias del martes tienen poca representatividad para los republicanos. Ya que la fecha de las elecciones primarias del estado viola las reglas del partido Republicano, para evitar una sanción solo se otorgarán 16 de los 55 delegados según los resultados de este martes.



Los delegados restantes serán asignados en la convención estatal del partido el próximo 2 de marzo, una particularidad más del complejo y dilatado calendario de primarias en Estados Unidos.



La aspirante republicana a la presidencia de EE.UU. y ex embajadora ante la ONU Nikki Haley. Foto: AFP

Con los resultados de Míchigan aún sin sumar, Trump cuenta con 110 delegados de los 1.215 que necesita sumar para poder ser nombrado matemáticamente el candidato republicano, algo que sucederá en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, que se celebrará del 15 al 18 de julio. Haley tiene sólo 20.



Pese a la nueva derrota de Haley, la exgobernadora de Carolina del Sur afirmó en una entrevista con CNN, minutos después de cerrarse las urnas, que no se retira de la carrera a la nominación del Partido Republicano y que "absolutamente" participará en el 'supermartes', ya que tiene "un país que salvar".



No obstante, todo parece indicar que nada puede frenar al exgobernate, ni siquiera todas las causas pendientes que tiene con la justicia, entre ellas cuatro juicios penales por delitos como el intento de invalidar las elecciones, el soborno, la retención de documentos clasificados o el de su relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

*Con AFP, Efe y Bloomberg