Poderoso discurso de Michelle Obama contra Donald Trump

La exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama salvó este lunes, con un poderoso llamamiento a derrotar al presidente Donald Trump, la apertura de la Convención Nacional Demócrata, en un insulso formato virtual debido a la pandemia del coronavirus.



"Déjenme ser tan honesta y clara como pueda. Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país. Ha tenido tiempo de sobra para probar que podía hacer el trabajo, pero claramente es difícil de comprender. No está a la altura del momento. Simplemente no puede ser quien necesitamos que sea. Es lo que es", indicó Obama.



(Lea también: EE. UU. anunciará inversión privada para Colombia)

Asi mismo, la exprimera dama destacó en su discurso grabado las divisiones en que está sumido actualmente el país estadounidense.



"Ahora, entiendo que algunas personas no escucharán mi mensaje. Vivimos en una nación que está profundamente dividida, y soy una mujer negra hablando en la Convención Demócrata".



Aun así, también advirtió a los espectadores que si tenían que quedarse con algo de su discurso, que fuese la idea de que la situación aún puede empeorar.



(Siga leyendo: Fuertes críticas a Claver-Carone, candidato de Trump al BID)



"Si piensan que las cosas no pueden ir a peor, confíen en mi, sí que pueden; y lo harán si no hacemos un cambio en estas elecciones", agregó Obama, al tiempo que pidió el voto para el exvicepresidente Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca.

La convención se realizó de forma virtual. Foto: Chris Delmas. AFP

La de Michelle fue la intervención estrella de la noche en la primera jornada de la convención, que duró apenas dos horas, mucho menos que anteriores ediciones. Muy pocos de los que participaron con discursos mayoritariamente grabados brillaron como la exprimera dama o captaron la atención de los medios de comunicación o de las redes sociales.



(Lea también: ‘La reelección de Trump sería el fin del experimento estadounidense’)

Elogios a Biden

Michelle Obama aprovechó la oportunidad para elogiar al candidato Joe Biden, a quien aseguró conocer y de quién resaltó su capacidad de escucha y liderazgo.



"Él sabe lo que se necesita para rescatar una economía, hacer frente a una pandemia y liderar nuestro país. Y escucha. Dirá la verdad y confiará en la ciencia", agregó sobre Biden, el vicepresidente durante los ocho años de mandato de su marido.

Donald Trump es el presidente erróneo para nuestro país FACEBOOK

TWITTER

La abogada de Chicago, que ha inspirado a muchos con su autobiografía best seller "Mi historia", hizo una encendida defensa de la urgencia de votar y "a hacer cola toda la noche si es necesario". "Joe no es perfecto", dijo sobre Biden



La exprimera dama espera poner toda su popularidad al servicio de Biden al inicio de una semana de discursos en los que los demócratas apuestan a proyectar una imagen de unidad frente a Trump.



EFE Y AFP



(Además: Kamala Harris, un bálsamo para la campaña de Biden)