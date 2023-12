Mi pobre angelito: los lugares de Nueva York donde se grabó la película navideña

Después del éxito de Mi pobre angelito (Home alone, 1990), un par de años después llegó su esperada secuela: Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (Home alone 2: Lost in New York, 1992). En la cinta, protagonizada por Macaulay Culkin, Joe Pesci y Daniel Stern, Kevin McCallister termina pasando la Navidad solo en la Gran Manzana, en donde enfrenta a un par de ladrones, conoce a Donald Trump y le da tiempo de recorrer la impresionante ciudad. Conoce algunas de las locaciones que se usaron en el filme.

Mi pobre Angelito 2 sucede un año después de que Kevin McCallister fuera olvidado por su familia durante las vacaciones decembrinas, el niño de 12 años termina solo en Nueva York, luego de tomar el vuelo equivocado en el aeropuerto. Así, con su familia en Florida, y en posesión de las tarjetas de crédito de su padre, decide darse la Navidad que merece, conocer la ciudad y hospedarse en el Plaza Hotel.

Ed Koch Queensboro Bridge



Tras aterrizar en el aeropuerto LaGuardia y descubrir que mientras su familia llegó a Miami, él está en Nueva York, Kevin toma un taxi para llegar a la ciudad y cruza por el icónico puente de Queensboro, el cual permanece casi exactamente igual que como fue retratado en la película.

Kevin se dirige a Manhattan y cruza por el puente Queensboro. Foto: Twentieth Century Fox

Radio City Music Hall



Mientras Kevin recorre rápidamente la ciudad, el primer lugar en donde se detiene es el Radio City Music Hall. La sala de conciertos ubicada en el Rockefeller Center, en Midtown Manhattan mantiene la fachada casi igual que como luce en la película. El espacio, considerado como uno de los principales destinos turísticos de la ciudad, presenta, desde 1933,un espectáculo navideño anual llamado Radio City Christmas Spectacular.

El hijo de los McCallister visita el icónico teatro Radio City Music Hall. Foto: Twentieth Century Fox

Empire Dinner



Macaulay Culkin, en el papel de Kevin, también pasea frente al restaurante Empire Dinner, el cual es un ícono del barrio de West Chelsea, desde 1976. En su paso por el lugar, el hijo de los McCallister se cruza con un Santa Claus gigante. El restaurante y galería sigue activo y acepta reservaciones.

En 'Perdido en Nueva York', Kevin visita el restaurante Empire Dinner, el cual hoy sirve también como galería. Foto: Twentieth Century Fox

El Plaza Hotel



Kevin McCallister elige el hotel Plaza, que en ese entonces era de Donald Trump, luego de ver un comercial en donde lo nombran como "La experiencia hotelera más emocionante de Nueva York". El edificio construido en 1907 mantiene su fachada intacta, mientras que su interior sigue presentando el lujo retratado en la cinta. En el hotel, Kevin se hospeda en la habitación 411, la cual, a la fecha, es de las más solicitadas por la nostalgia de la película.

El empresario tuvo una aparición breve junto a Macaulay Culkin. Foto: Twentieth Century Fox

El Wollman Rink en Central Park

La icónica pista de hielo de Central Park también aparece en la película. Mientras Kevin se instala a todo lujo en el Plaza, los ladrones Harry y Marv, interpretados por Joe Pesci y Daniel Stern, van a patinar al Wollman Rink, en donde se les ocurre robar la juguetería. Cada año, este destino icónico del invierno neoyorkino inicia operaciones a finales de octubre y recibe visitantes hasta mediados de marzo.