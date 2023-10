'Mi corazón está destrozado': dueño de bolera que fue atacada por tirador en EE. UU.

El pasado miércoles 25 de octubre, un hombre ingresó a una bolera en Maine, Estados Unidos y disparó indiscriminadamente contra todas las personas que se encontraban en el lugar.



En el ataque al menos 16 personas fallecieron, según informaron medios locales, así como también por lo 50 personas resultaron heridas.



Según un comunicado del departamento de Policía de Lewiston, Robert Card, sería la persona que perpetuó la masacre en Schemenges Bar and Sparetime Recreation, una bolera familiar a la que acuden niños, jóvenes y adultos.

Tras el fatal suceso, el dueño del local, expresó sus sentimientos con respecto a la situación: "mi corazón está destrozado, no tengo palabras, en una fracción de segundo, tu mundo se pone patas arriba sin ninguna razón. Perdemos grandes personas en esta comunidad. ¿Cómo tiene sentido esto? Envío oraciones a todos“. Puntualizó el hombre en sus redes sociales.



Según las autoridades, el hecho se presentó a las 7:00 de la noche en Lewiston, Mane, una ciudad con una población de aproximadamente 39.000 habitantes.



Asimismo, publicaron imágenes de la persona que cometió el hecho, en las cuales se observa que porta un rifle de asalto.



"Si la gente lo ve, no debe acercarse a Card, ni tener contacto con él de ninguna manera", instó el comisionado de Seguridad Pública de la Oficina del Gobernador, Mike Sauschuck, durante una conferencia de prensa.



De acuerdo con un boletín de la policía local, el hombre había sido internado hace algún tiempo en un centro de salud mental por dos semanas en el verano pasado y es instructor de armas de fuego con formación militar.



En el informe también fue posible conocer una foto del vehículo blanco, estacionado en el que al parecer se moviliza Card. El vehículo fue encontrado en una ciudad vecina a Lewinston conocida como Lisboa.



Las autoridades han advertido a los residentes de Lewiston, Lisboa, Auburn y Bowdoin, Mane, que tengan cuidado con el sujeto y se refugien en sus hogares.



Algunas personas que afortunadamente salieron ilesos del ataque, pudieron contarle a las autoridades algunas de las situaciones que vieron mientras el hombre disparaba indiscriminadamente.



Riley Dumont y su hija de 11 años se encontraban en el lugar, dado que la pequeña hace parte de la liga de bolos infantil.



El hombre le dijo al medio 'ABC News' que escuchó disparos y luego corrió con su hija a una esquina de la bolera. Otro jugador de bolos llamado Brandon le dijo al medio de comunicación que había escuchado lo que parecía ser unos globos estallando.



“Estaba de espaldas a la puerta. Y tan pronto me giré, vi que no eran globos, sino alguien sosteniendo un arma”, añadió el testigo.

Continúa la búsqueda de Robert Card

Hasta el momento las autoridades no han logrado capturar a Robert Card y le han informado a las comunidades de las poblaciones anteriormente mencionadas que se resguarden en sus hogares y no haya atención en edificios publicos ni escuelas.



“Por favor, continúen refugiándose en el lugar o póngase a salvo. Continuaremos actualizándolos con información y los próximos pasos según corresponda. Manténganse cerca de sus seres queridos. Nuestras oraciones están con aquellos que perdieron a alguien esta noche, registró el comunicado.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

