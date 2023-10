Mhoni Vidente asegura que Gloria Trevi irá a la cárcel: ¿qué se sabe sobre su demanda?

Además de sus recomendaciones diarias para los diferentes signos del Zodiaco, Mhoni Vidente se ha hecho famosa por predecir algunos acontecimientos en el mundo del espectáculo. Hace unos días lanzó una advertencia para Gloria Trevi, en la que aseguró que la cantante sería detenida muy pronto.

Hay que recordar que la artista mexicana lleva años en la polémica debido a la acusación de trata de blancas y abuso sexual que ha enfrentado por considerarse cómplice de Sergio Andrade. No obstante, si llega a pisar la cárcel será por razones diferentes, de acuerdo con la pitonisa.

La predicción de Mhoni Vidente sobre Gloria Trevi

En una transmisión para Heraldo televisión, la astróloga cubana aseguró que la intérprete de Con los ojos cerrados podría ser arrestada y tendrá que enfrentar un problema grave. Así lo concluyó tras la aparición de la carta del ahorcado mientras leía el tarot.

La vidente dijo que es una situación triste, pero que es consecuencia del karma que tarde o temprano no se encuentra todos, refiriéndose a las acusaciones que tiene la artista encima. No obstante, aclaró que si llega a la cárcel no será por los problemas de su pasado, sino por una cuestión fiscal o de lavado de dinero.

No es la primera vez que la cantante se enfrenta a cuestionamientos de ese tipo, pero en este caso el mayor problema lo enfrentará a su esposo Armando Gómez quien, de hecho, ya fue encarcelado alguna vez por pasar dinero a Estados Unidos sin declararlo.

Mhoni Vidente agregó que el futuro del artista puede estar en peligro por una venganza y por el karma, y le advirtió que “no puede darle toda la confianza a su esposo”. Asimismo, que necesita rodearse de personas más positivas y alejarse de aquellos que en realidad no le están ayudando para que ella pueda dedicarse a cantar y trabajar, a ver por ella misma, por sus hijos y sus negocios.

Facebook Twitter Linkedin

La cantante tiene actualmente 54 años. Foto: Instagram: @gloriatrevi

Mhoni Vidente predice el futuro de la carrera de Gloria Trevi



Por otro lado, la alerta no fue solo por cómo afectaría la situación a su vida personal, sino porque, en su vaticinio, vio que si llega a pisar la cárcel nuevamente será muy difícil que recupere su carrera. En consecuencia, le recomendó dejar de creer en todo lo que le dicen los demás, pues la verdad la tienen las autoridades. “En la vida tienes que ser muy consciente. No puedes ser amigo de Dios y del diablo. Gloria tiene que ser más inteligente al momento de elegir quién le lleva sus cuentas”, dijo Mhoni.

Problemas legales de Gloria Trevi



Además de la situación fiscal, vale la pena recordar que Gloria Trevi todavía enfrenta conflictos por acusaciones de abuso sexual. De hecho, por esa situación, desde 2009, la artista tiene interpuesta una demanda en contra del medio de comunicación mexicano TV Azteca.

Trevi inculpó a la televisora de perjudicar su carrera pues, a pesar de haber pasado cinco años en la prisión, en Brasil y México, y de haber sido absuelta de todos los cargos relacionados con el llamado clan Andrade, en 2018 TV Azteca lanzó un documental reviviendo los acontecimientos. La cantante lo catalogó como una campaña de odio y desprestigio en su contra.