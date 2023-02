Un niño de 12 años murió baleado el pasado fin de semana, luego de robar un auto en la ciudad de Denver, Estados Unidos. Según versiones de la autoridades, el dueño del vehículo lo habría ultimado tras seguirlo a través de una señal de GPS que estaba instalada en el automotor.



El propietario dijo el domingo a las autoridades que su automóvil fue hurtado de la cuadra 8300 de East Northfield Boulevard.

El presunto tirador habría llegado a la intersección de las vías West 12th Ave y North Decatur St, donde se encontraba estacionado el menor. Allí, intercambió disparos con al menos una persona, por lo que se presume que el fallecido no estaba solo en el lugar de los hechos.



"Estuvo involucrado en un intercambio de disparos con los ocupantes del vehículo robado", dijeron portavoces del Departamento de Policía de Denver a medios locales.



Tras el tiroteo, el menor condujo el automóvil hasta la cuadra 2900 de West 10th Avenue, donde fue encontrado por las autoridades con una herida de bala, por lo que fue trasladado a un centro asistencial en el cual fue declarado muerto.



“En esta etapa de la investigación en curso, el propietario del vehículo no ha sido arrestado y, según el protocolo estándar, la oficina del fiscal de distrito finalmente tomará la determinación sobre los posibles cargos”, expresa la policía en un comunicado de prensa.



La víctima fue identificada como Elias Armstrong. La concejal de la ciudad de Denver Jamie Torres se mostró profundamente conmovida con el hecho y expresó al ‘New York Times’ que “está desconsolada porque esto terminó con la muerte de un niño de 12 años (...) sé que el robo de automóviles es un problema creciente, no solo en Denver sino en todas partes, y es irritante ser víctima de esa manera. Pero desaconsejo a cualquier residente que adopte un enfoque de vigilante”.



Imagen de referencia Foto: iStock

