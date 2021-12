Un impactante momento conmociona a Estados Unidos.



Un ladrón pretendía robar una pizzería en Filadelfia cuando fue sorprendido por un menor, de 14 años, quien le disparó con un arma de fuego para evitar el hurto al local comercial de sus padres.

Los hechos, que aún son materia de investigación de las autoridades, se presentaron en la noche del pasado jueves 9 de diciembre en Bold Pizza, en Spring Garden Street.

El asaltante, quien aún no ha sido identificado, logró salir en grave estado de salud del establecimiento comercial para dirigirse a la estación de metro más cercana. Allí fue hallado por la policía que lo dirigió a un centro asistencial, donde se debate entre la vida y la muerte, según informó el canal ‘Action News’.



"Tras seguir el rastro de sangre, también encontramos algo de dinero en efectivo en el metro donde se encontró al sospechoso", explicó Scott Mall, Inspector en Jefe de la Policía de Filadelfia al medio mencionado.



En las cintas de seguridad recogidas por la policía se puede ver al sujeto implicado, junto con otros dos hombres que, según reportan algunos medios locales, habían acabado de robar una farmacia.



El local de pizza era su próxima víctima de la noche delictiva.



(Siga leyendo: 'Si comes aquí, estás cenando con ratas': plaga de roedores en Nueva York).



El hombre ingresó al establecimiento de comida haciéndose pasar por un cliente. En el momento de estar frente al mostrador amenazó a la cajera y se abalanzó sobre la caja registradora para tomar el dinero.

Momento en que ladrón intenta tomar dinero de la caja registradora. Foto: Twitter

En ese momento apareció el menor de 14 años y sacó el arma.



En la imágenes no se puede determinar con certeza si el adolescente tomó la pistola del mostrador o si la desenfundó de su pantalón. Lo cierto es que, al ver el hurto, accionó el artefacto a quema ropa sobre el rostro del ladrón.



“Había dinero en el piso y también algunos vidrios rotos dentro de la tienda, y también había una gran cantidad de sangre", concluyó Mall.



Las críticas de algunos internautas ante la viralización del crudo metraje se centran en cómo un niño de escasos 14 años es capaz de tomar un arma, cargarla y disparar con tal grado de frialdad.



(También: ¿Cuál es el balance de la visita de Biden a Kentucky tras los tornados?).



Otros señalamientos se enfocan en el ámbito de la inseguridad, pues el detalle del robo inmediatamente anterior a la farmacia da cuenta de un accionar delictivo sistemático que, para muchos usuarios en redes, no ha sido tratado con rigurosidad por parte de las autoridades.



Hasta el momento no se tienen noticias sobre los otros dos sospechosos involucrados en el hecho, pues escaparon en el momento de los disparos.

