Menor de 13 años en Florida EE.UU. será juzgado como adulto por asesinar a su madre

Hace unas semanas se conoció el caso de Derek Rosa, un joven de 13 años quien llamó a la línea de emergencia de Estados Unidos (911) para confesar que había asesinado a su madre mientras ella dormía.



El asesinato se presentó el pasado 13 de octubre en Hialeah, Florida y luego de la llamada de Derek las autoridades asistieron a la vivienda y arrestaron de inmediato al joven.

Su madre Irina García estaba muerta luego de sufrir ataque con cuchillo que él mismo planeó mientras ella dormía y después de haber cometido el crimen, el joven manifestó a las autoridades que intentó quitarse la vida con dos armas de fuego, sin embargo, no pudo llevarlo a cabo.



Ahora bien, la audiencia que buscaba lograr una fianza fue realizada este viernes y la solicitu fue denegada, allí el padre del menor y su abuela presentaron sus testimonios, con los que intentaron lograr que Rosa pudiera estar bajo arresto domiciliario, hasta que se diera el juicio.



El padre aseguró que no sabía qué pudo llevar a su hijo a cometer esta acción y que, después de haber estado en el Ejército durante 22 años, le había enseñado buenos valores a Rosa. Por todo ello, pidió una “segunda oportunidad” para su hijo.



Se conoce que Derek Rosa será juzgado como un adulto por el cargo de asesinato en primer grado, de acuerdo con información proporcionada este viernes por parte de medios locales.



Con esta decisión, el menor entra a ser juzgado con el sistema de delitos graves para adultos y aunque no afronta la posibilidad de ser condenado a una pena de muerte, sí podría recibir una sentencia de cadena perpetua de ser declarado culpable



Además, Derek aseguró que después de haber atacado a su madre con un cuchillo de cocina, le tomó fotos al cuerpo y se las envío a un amigo a través de redes sociales. Asimismo, el joven comentó que además de las fotos llamó a su amigo y le contó cómo había sucedido todo.



Según las autoridades, algunas personas que conocían al joven manifestaron que era un buen estudiante y que a pesar de haber aceptado su culpa, no estableció las causas del porqué lo hizo.

