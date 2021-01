Melania Trump lamenta muertes en el Capitolio y 'chismes' contra ella

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, emitió este lunes su primer comunicado en reacción al asalto del pasado miércoles al Capitolio por simpatizantes del presidente para responder a las críticas vertidas contra ella y lamentar las muertes que dejó el suceso.



"Mi corazón está con la veterana de la Fuerza Aérea Ashli Babbit, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland y los policías del Capitolio Brian Sicknick y Howard Liebengood. Rezo para que sus familias se reconforten y para darles fuerza en este momento difícil", indica el comunicado, que menciona primero a los fallecidos que formaban parte de la turba que asaltó la sede del Legislativo, entre ellos la fallecida por un disparo de las fuerzas de seguridad.

La primera dama incluyó en la lista de víctimas a Howard Liebengood, uno de los policías del Capitolio que participó en la custodia de la sede del legislativo y quien según medios locales murió el pasado sábado en un aparente suicidio, sin que esté claro si su muerte está directamente relacionada con el asalto.



Melania Trump se mostró "decepcionada" por lo ocurrido en el Capitolio la semana pasada y criticó los "chismes salaces y ataques personales injustificados" contra ella.



"Este momento es sólo para sanar a nuestro país y sus ciudadanos. No debe usarse para ambiciones personales", señala.



Pese a que no aclara esos ataques personales en la nota de prensa, el canal CNN ha asegurado que durante el asalto violento al Capitolio, el mismo día que ambas cámaras del Legislativo se reunían para certificar el resultado electoral que daba como ganador al demócrata Joe Biden, Melania estaba realizando una sesión de fotos.

Según fuentes consultadas por el medio, Melania no interrumpió la sesión, pese a que varios funcionarios le pidieron que intercediera para que Donald Trump pidiera el fin de la violencia y del ataque al Capitolio, algo que el presidente no hizo hasta horas después, después de haber incitado a sus simpatizantes a marchar hacia la sede del Legislativo y justificar luego el asalto, poco después de que se produjera.



"No se llamen a error, condeno absolutamente la violencia ocurrida en el Capitolio. La violencia nunca es aceptable", aseguró este lunes la primera dama.



Melania Trump que no hace un examen de autocrítica por el rol del presidente al incitar a multitud el miércoles, atribuye la violencia a la "pasión y el entusiasmo" durante las elecciones y pidió que "esa pasión no se traduzca en violencia".



La jefa de gabinete de la primera dama, Stephanie Grisham, y su jefa de prensa, Anna Cristina Niceta, dimitieron el mismo miércoles tras el asalto al Capitolio.



"Ha sido el honor de mi vida servir como vuestra primera dama. Quiero agradecer a los millones de estadounidenses que han apoyado a mi marido y a mí durante los últimos cuatro años y mostrado el increíble impacto del espíritu estadounidense", añadió Melania Trump, que la próxima semana abandonará la Casa Blanca.



Trump ha anunciado que no asistirá a la ceremonia de transmisión de mando a Biden.