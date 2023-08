A diferencia de Michelle Obama o Hillary Clinton, quienes tras dejar la Casa Blanca compartieron sus experiencias a través de libros, entrevistas o incluso documentales, Melania Trump ha decidido mantenerse fuera de los reflectores.



Su ausencia ha brillado especialmente durante los últimos días, que han sido cruciales para Donald Trump, quien se presentó el pasado 24 de agosto a la prisión del condado de Fulton, en Atlanta, Georgia, para entregarse por una de las cuatro acusaciones penales que enfrenta en Estados Unidos.

Al margen de los escándalos

Aunque durante la presidencia de Trump, Melania hacía presencia en eventos protocolarios y en actividades estipuladas en su agenda como primera dama, la esposa de Donald Trump ha decidido mantener un bajo perfil, especialmente cuando el ex presidente se ha visto envuelto en diferentes escándalos.



Desde que se le imputaron cargos a Donald Trump, Melania no ha hecho ninguna aparición. Tampoco se le ha visto en los eventos de campaña del candidato. Sin embargo, durante su última entrevista con Fox News, en mayo de 2023, Melania expresó su apoyo a la campaña de su esposo.



"Tiene mi apoyo y esperamos devolver la esperanza por el futuro y gobernar Estados Unidos con amor y fortaleza”,dijo.

Melania Trump Foto: Gabriella Audi. AFP

Melania ha tratado de evadir los temas polémicos que envuelven a su marido, por ejemplo, durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos, en enero de 2021, cuando Trump aún era presidente.



En esa ocasión Melania aseguró que no se enteró de lo que había ocurrido, pues "estaba cumpliendo con uno de mis deberes como primera dama de Estados Unidos y, en consecuencia, no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo simultáneamente en el Capitolio".



Sin embargo, según reportó CNN, se desató una polémica luego de que Stephanie Grisham, su ex secretaria general, revelara un intercambio de mensajes de texto en el que le pedía autorización para enviar un tuit a manera de comunicado sobre lo ocurrido. La respuesta de Melania fue "no".



Luego de cinco días Melania publicó un comunicado en su cuenta de Twitter y desvalidó la versión de Grisham.



Desde el día de la investidura de Trump, en enero de 2017, en redes sociales los internautas han hecho énfasis en la lejanía con la que se mostró la pareja Trump. Incluso en internet se creó un movimiento llamado #FreeMelania, como crítica a los comportamientos de Donald Trump a su esposa. Por supuesto, las comparaciones con el matrimonio Obama no se hicieron esperar.

Sus últimas apariciones

Según una publicación de The New York Times, Melania ha dado prioridad a la educación de su hijo Barron, quien está próximo a entrar a la universidad. Pasa sus días en la peluquería y saliendo constantemente de la Torre Trump, en Nueva York.



Su última publicación en Twitter fue el pasado 10 de agosto, allí expresó su apoyo a las víctimas del devastador incendio forestal que acabó con la isla de Maui, en Hawái. Antes de eso, el 21 de julio, hizo referencia en sus redes sociales al aniversario número 54 de la llegada del hombre a la luna. También hizo un comentario el 4 de julio referente a la Independencia de Estados Unidos.



