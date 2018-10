Melania revela lo que piensa de los supuestos engaños de Trump

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró en una entrevista con el canal ABC News que tiene "cosas mucho más importantes" en las que pensar que las supuestas infidelidades de su marido, Donald Trump, y afirmó que, pese a los rumores, la pareja no atraviesa una crisis.

“Soy madre y primera dama, así que tengo cosas mucho más importantes en las que pensar”, contestó sobre las presuntas relaciones extramatrimoniales de su esposo.



La primera dama, que dio la entrevista durante un reciente viaje a África, reconoció que "no siempre es agradable" tener que enfrentarse a este tipo alegaciones, pero dijo que sabe discernir entre "lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es verdad y lo que no lo es".



Desde que Trump asumió la Presidencia en enero de 2017, dos mujeres han asegurado haber mantenido relaciones sexuales con el mandatario cuando este ya estaba casado con Melania, la exmodelo de Playboy Karen McDougal y la actriz de cine porno Stormy Daniels.



Daniels mantiene una guerra abierta con la Casa Blanca desde que expresó su deseo de publicar un libro contando los detalles de sus encuentros con el multimillonario, mientras que McDougal ha llegado a afirmar que su relación con Trump se produjo cuando Melania estaba embarazada de Baron, el único hijo en común de la pareja.

Foto del 27 de agosto de 2018. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, en la afueras del ala occidental de la Casa Blanca. Foto: Mandel Ngan.AFP

El mandatario ha negado en todo momento haber tenido relaciones con estas dos mujeres, pero sí ha reconocido haber autorizado el pago de 130.000 dólares a Daniels, cuyo libro salió a la venta el pasado 2 de octubre, para comprar su silencio.



A pesar de la notoriedad de estas acusaciones y de que su esposo haya reconocido haber pagado semejante suma para acallar a una de las mujeres, Melania subrayó hoy que no le preocupa y que no presta atención a este asunto: "Soy muy fuerte y sé cuáles son mis prioridades".



Cuestionada sobre si su matrimonio está en crisis, como apuntan algunos medios de comunicación desde hace meses, Melania fue tajante en su negación de esta posibilidad y aseveró que solo son "rumores" de la prensa. "Estamos bien. Son especulaciones de los medios, son rumores", zanjó.

En la misma entrevista, cuando le preguntaron sobre si el mandatario tiene personas trabajando para él de las que ella desconfía, Melania respondió: "Sí, creo que sí" y agregó que es una cuestión que ya ha comentado a su esposo."Algunas personas ya no trabajan allí", apuntó la primera dama, que aseveró que tampoco tiene confianza en ciertas personas de la actual Administración.



Por otro lado, "es más difícil gobernar; siempre necesitas tener cuidado de tu espalda", apuntó Melania en referencia a la presunta falta de confianza dentro de la oficina presidencial, de la que se han hecho eco los medios estadounidenses en las últimas semanas.



En septiembre, el diario The New York Times publicó una columna anónima firmada por un "alto cargo del Gobierno" en la que se revelaba la existencia de un movimiento interno en la Casa Blanca que trabaja en la sombra intentando poner freno a algunas de las decisiones de Trump.



Según diversos medios, la perspectiva de que exista una resistencia en la Casa Blanca es algo que ha desatado las suspicacias de Trump, quien habría llegado a considerar someter al polígrafo a algunos de sus asesores y, además, ha instado públicamente al Departamento de Justicia a identificar al autor de la columna.

Melania señaló que ella es una de las personas "más acosadas en el mundo", motivo por el que inició la campaña Be Best (Sé mejor), centrada en los niños y contra el acoso en internet.



La campaña, que arrancó en mayo, sirve a Melania para reclamar el papel que tradicionalmente han ocupado las primeras damas con la promoción de un cambio social específico, alejado de las disputas partidistas y que permite a las inquilinas de la Casa Blanca dejar su sello en la historia del país.



"Podría decir que soy una de las personas más acosadas en el mundo. Una de las que más, si realmente ves lo que la gente dice de mí en las redes", lamentó Melania en el diálogo con ABC News.



