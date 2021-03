Las declaraciones más explosivas de la entrevista de Meghan y Harry

En medio de la creciente tensión con la familia real, el príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, lanzaron duras acusaciones contra la monarquía británica en una entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey que fue publicada este domingo en EE. UU. Estos fueron los temas claves:



(Le puede interesar: Meghan y Harry desnudan a la realeza británica en entrevista con Oprah).

'Una campaña de desprestigio'

Meghan, de 39 años, denunció una "verdadera campaña de desprestigio" por parte de la institución real y dijo que no se sentía protegida por ella, pero tuvo cuidado de no atacar personalmente a miembros de la corona.



Simplemente afirmó que, contrariamente a lo que había informado la prensa británica, no fue ella quien hizo llorar a Kate, la duquesa de Cambridge, sino que sucedió lo contrario durante un incidente que tuvo lugar antes de su matrimonio con el príncipe Enrique en 2018. Kate se disculpó poco después, comentó.



(Siga leyendo: 'Ya no quería vivir más', dijo Meghan Markle en entrevista con Oprah).

Preocupaciones por el color de piel de su hijo

La esposa del príncipe Enrique acusó a la familia real británica de preocuparse por lo oscura que sería la piel de su hijo. "En esos meses en que estaba embarazada (...) tuvimos una serie de conversaciones sobre que 'no se le daría seguridad, no se le daría un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura sería su piel cuando naciera", dijo Meghan.



La duquesa de Sussex, quien es afroestadounidense, afirmó que el Palacio de Buckingham se negó a otorgar protección al niño, a pesar de que esa es la tradición.



(Le puede interesar: Meghan Markle niega haber hecho llorar a Kate Middleton en su boda).

Meghan Markle, el príncipe Enrique y su hijo Archie. Foto: Efe

'Ya no quería vivir más'

Markle afirmó que en el momento en el que surgieron las preocupaciones sobre el color de la piel de su hijo y la presión de la prensa británica, "ya no quería vivir más". "Ese era un pensamiento constante muy claro, real y aterrador", agregó. Meghan, que se casó con el príncipe Enrique en 2018, relató que le transmitió a la familia real que estaba luchando y que necesitaba ayuda profesional, pero le dijeron que "no podía, que no sería bueno para la institución".

Segundo hijo será una niña

A lo largo de la entrevista, la actriz reveló que se casó con Enrique tres días antes de la ceremonia oficial. Además, la pareja anunció que su segundo hijo será una niña. "Tener un niño y luego una niña, ¿qué más podemos pedir?", comentó a su vez el príncipe Enrique.



(Le puede interesar: Meghan y el príncipe Harry acusan a la realeza de racismo).

La preocupación de Enrique de que se repitiera la historia

"Mi mayor preocupación era que la historia se repitiera", dijo el príncipe Enrique, de 36 años, en otro fragmento de la entrevista, en alusión al trágico destino de su madre, la princesa Diana, quien murió en 1997 en un accidente de tránsito en París cuando el conductor del carro en que viajaba con su pareja intentaba escapar de los paparazzi.



(Lea también: Meghan y Harry ya confirmaron su salida de la realeza británica).

El príncipe dijo estar decepcionado de su padre

El príncipe Enrique dijo que se sintió "realmente decepcionado" de su padre cuando él y su esposa Meghan hablaron sobre dejar Gran Bretaña por el duro trato que recibió por parte de la prensa británica y la falta de apoyo de la familia real.



"Siempre amaré" al príncipe Carlos -heredero del trono- y a su hermano, el príncipe Guillermo, quienes están "atrapados" por las convenciones de la monarquía, agregó. "Mi padre y mi hermano están atrapados. No pueden irse. Y les tengo una gran compasión por eso", afirmó.

El príncipe Carlos de Inglaterra. AFP Foto: AFP

Hicieron 'todo lo posible' para quedarse en la familia real

El príncipe Enrique dijo que él y su esposa hicieron "todo lo posible" por permanecer en la familia real británica. "Me entristece que haya pasado lo que pasó, pero me siento cómodo sabiendo que hicimos todo lo que pudimos para que funcionara", señaló. "Oh, Dios mío, hicimos todo lo posible para protegerlos", agregó Meghan.

La postura de la monarquía británica

La monarquía británica decidió afrontar la amenaza de esta entrevista ofreciendo unas horas antes de su emisión, la imagen de una familia unida durante las celebraciones anuales de la Commonwealth.



En un discurso televisado pregrabado, la reina destacó la importancia de la "dedicación desinteresada y el sentido del deber" mostrado por el personal sanitario durante la pandemia, algo que algunos seguramente interpretarán como una crítica a la pareja principesca.



(Le puede interesar: El día que la reina Isabel II vetó a Harry y Meghan de un evento real).



Según una fuente cercana a la monarca citada por el Sunday Times, Isabel II no iba a ver la entrevista y estará más presente en los medios esta semana para demostrar que la monarquía "se centra en temas importantes".



El diario también señaló que miembros de la corte, no dudaron en calificar la entrevista de "circense", se preparaban para tomar represalias "con nuevas revelaciones" si lo consideraban necesario.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

Con AFP

Lea también:

- Meghan Markle, duquesa de Sussex, revela que tuvo un aborto espontáneo

- Los incidentes que alejaron a Meghan y Enrique de la realeza británica

- Los lujos de la casa en la que viven Meghan Markle y el príncipe Harry