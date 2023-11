Meghan Markle: ¿por qué su hermana Samanta la demandó en Florida?

Samantha Markle quiere llevar a juicio su media hermana, la duquesa de Sussex, Meghan Markle. En un nuevo intento de enfrentarse a la esposa del príncipe Harry en un tribunal, la escritora ha presentado una modificación a su demanda inicial ante un tribunal de Florida, el cual ha establecido una fecha provisional para el juicio.

Aunque el caso podría desestimarse o resolverse antes, un juez federal de Florida programó el inicio del juicio entre las hermanas Markle para el cuatro de noviembre de 2024, según reporta New York Post. Esto es resultado de la modificación de la demanda original presentada por Samantha, en la cual acusaba a Meghan de difamación, debido a que la duquesa de Sussex declaró en entrevista con Oprah que “creció como hija única”.

Lo dicho por Meghan en la entrevista de 2021 se convirtió en el sustento de la acción legal que Samantha presentó en marzo de 2022. Sin embargo, esta demanda fue desestimada por la juez de distrito Charlene Edwards Honeywell, quien categorizó lo dicho por la duquesa como opiniones y que, por lo tanto, no podían ser falsas aseveraciones.

Según Samantha Markle, que Meghan haya dicho que “creció como hija única” ha mellado su credibilidad como escritora, además de que la ha convertido en blanco de ataques y acoso del público. “No sé cómo puede decir que no la conozco y que era hija única. Tenemos fotografías de toda nuestra vida juntas, así que, ¿cómo puede no conocerme?”, dijo la escritora a Inside Edition, en marzo de 2021.

Un nuevo capítulo legal entre las hermanas Markle



La modificación de la demanda presentada por Samantha Markle, sostiene que las declaraciones hechas por Meghan Markle en la famosa entrevista con Oprah Winfrey causaron daños a su reputación, así como a la credibilidad de su libro The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1.

Las memorias de Samantha Markle describen su juventud junto a su media hermana. Foto: Central Park South Publishing

"Una vez que expliqué cómo y por qué Meghan hizo lo que hizo, para disuadir a los lectores de leer el libro de Samantha, todo el caso tuvo más sentido", dijo Peter Ticktin a Newsweek, a principios de este mes, cuando ambas partes se presentaron ante la juez Honeywell para discutir la viabilidad del caso modificado.

A pesar de la modificación del caso original, la defensa de Meghan Markle considera que no se trata de un caso sólido, ya que “choca de frente contra la ley de difamación y la Primera Enmienda”, dijo Michael Kump, abogado de la actriz, a The US Sun.