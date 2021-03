Padre de Meghan Markle se refiere a la salud mental de su hija

Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, con la que no mantiene vínculo, ha vuelto al centro de la atención esta semana. Primero porque admitió sentirse "decepcionado" por la entrevista que su hija, Meghan, le dio a la presentandora estadounidense Oprah Winfrey y negó que la familia real fuera racista. Y, segundo, porque se refirió a la salud mental de la esposa del príncipe Enrique.



La relación entre ambos se rompió después de que Thomas Markle habló con la prensa antes de la boda de la pareja, celebrada en 2018 en el castillo de Windsor (a las afueras de Londres).



En la entrevista con Oprah, Meghan aseguró que algún miembro de la familia real

británica había expresado "preocupación" por el color de la piel de su hijo, Archie, y sugirió además que llegó a tener pensamientos suicidas mientras residía en el Reino Unido.



"Tengo un gran respeto por los 'royals' y no creo para nada que la familia real sea racista. No creo que los británicos sean racistas", afirmó el padre de Meghan en declaraciones a la cadena ITV. "Quiero mucho a mi hija. De haber sabido que tenía problemas psicológicos, la hubiera apoyado", añadió.

De acuerdo con el portal TMZ, Thomas Markle aseguró este martes en el programa 'Good Morning Britain, que "los problemas de salud mental de su hija fueron en parte culpa suya, porque eligió ocultar a la familia que podría haberla ayudado: su propia familia".



Además, Thomas Markle habló sobre su colaboración con tabloides británicos antes de la boda de Meghan y Enrique, y dijo que se había disculpado con su hija. Pero después afirmó "que los problemas psicológicos y la soledad de Meghan podrían haberse evitado si se hubiera acercado a su familia en lugar de excluirlos de su vida", reportó ese medio.



REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con Efe y AFP

