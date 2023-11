Meghan Markle: ¿cuánto cuestan las joyas que usó en Vancouver y por qué la criticaron?

Meghan Markle y el Príncipe Harry están de visita en Canadá, en donde asistieron a un partido de hockey entre los Canucks y los Sharks, evento en el cual el hijo del rey británico, Carlos III, fue el encargado de hacer el lanzamiento del puck para dar inicio al juego. Sin embargo, los reflectores cayeron sobre la duquesa de Sussex, quien lució joyas de Cartier y Lorraine Schwartz, con un valor cercano a los US$72.600.

Mientras el Príncipe Harry participaba en la inauguración del partido, en un acto público que sirvió para llamar la atención sobre la próxima edición de los Invictus Games, que en 2025 tendrán como sede Whistler y Vancouver, Meghan Markle disfrutó de la escena desde un palco, acompañada por su amigo Markus Anderson.

Para esta noche de hockey en la Rogers Arena, la duquesa vistió un look monocromático, que dejó el protagonismo a sus joyas, las cuales fueron consideradas por algunos como un exceso para asistir a un evento deportivo. Meghan lució un suéter negro que combinó con pantalones Altuzarra. Como complementos, llevó un cinturón Bottega Veneta y un abrigo Max Mara modelo Lilia, que tiene un costo de US$6.250, en Harrods.

La exactriz de Suits, puso el toque brillante a su sofisticado atuendo con joyas de Cartier. Al cuello, lució una gargantilla Juste Un Clou, en oro amarillo con diamantes, que tiene un precio de US$16.200, según indica el sitio oficial de la casa francesa. En las muñecas, Meghan llevó el icónico brazalete Love, que cuesta US$11.900, y el reloj Tank, de la misma marca, disponible por US$26.000. Para esta noche, la duquesa también eligió una pulsera de diamantes, de la colección Against Evil Eye, de Lorraine Schwartz, que, según el sitio de la diseñadora, cuesta US$18.500.

Facebook Twitter Linkedin

Las joyas que lució Meghan Markle llamaron la atención de los espectadores durante la transmisión del juego entre los Canucks y los Sharks. Foto: YouTube / NHL

Harry y Meghan Markle: una noche de celebración



La famosa pareja, que vive en California, disfrutó del encuentro entre los Canucks de Vancouver y los Sharks de San José, que terminó tres a uno, favor los locales. Cuando se anunció el final del juego, Harry y Meghan dejaron sus copas y se pararon a celebrar y bailar al ritmo de Don't You Forget About Me, de Simple Minds. Así cerraron una noche perfecta, que casualmente coincidió con el aniversario número 21 de la vez que la Reina Isabel II lanzó el puck para iniciar el juego entre estos mismos equipos, en 2002.