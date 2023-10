Acusan a Trump de compartir secretos de submarinos nucleares con magnate australiano

Medios estadounidenses informaron este jueves que el expresidente Donald Trump compartió información clasificada sobre submarinos nucleares de Estados Unidos con un empresario australiano en una reunión en su club de Mar-a-Lago, en Florida, poco después de dejar la Casa Blanca.



(Lea también: Premio Nobel de la Paz: Narges Mohammadi se lleva el galardón por su lucha en Irán).

The New York Times, citando fuentes anónimas, identificó al ejecutivo como el magnate Anthony Pratt, que dirige una de las mayores empresas de empaquetado del mundo.



ABC News, que reveló primero la historia, dijo que Pratt compartió más tarde detalles sensibles sobre los submarinos estadounidenses con "decenas de otras personas, incluyendo más de una docena de funcionarios extranjeros, varios de sus propios empleados y un puñado de periodistas".



Las fuentes dijeron al New York Times que las revelaciones de Trump "ponían potencialmente en peligro la flota nuclear estadounidense".

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump. Foto: AFP

Los fiscales federales que ya investigan a Trump por la tenencia de material clasificado en Mar-a-Lago después de que dejó el cargo entrevistaron a Pratt dos veces sobre el incidente, según los informes.



(Siga leyendo: ¿Quién es Narges Mohammadi? La iraní que recibe el Nobel de la Paz en prisión).



Pratt podría ahora ser llamado por los fiscales para testificar contra Trump en su juicio por documentos clasificados, que comenzará en mayo próximo en Florida.



Pratt se reunió con Trump en su club de Palm Beach en abril de 2021 y le dijo al expresidente que pensaba que Australia debería empezar a comprar sus sumergibles a Estados Unidos, según ABC.

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Donald Trump a su llegada a los tribunales en Nueva York. Foto: EFE

En respuesta, Trump supuestamente le confió al empresario el número exacto de cabezas nucleares que los submarinos estadounidenses llevan habitualmente y lo cerca que pueden llegar a los sumergibles rusos sin ser detectados, de acuerdo con el medio.



(Le recomendamos: Argentina: niño que asesinó a sangre fría a su mejor amigo quiere volver con sus padres).



Aparte del caso de los documentos secretos, Trump se enfrenta a otras tres acusaciones: una federal y otra en Georgia por sus esfuerzos para anular su derrota electoral y mantenerse en el poder, además de otra en Nueva York derivada de los pagos por el silencio de una actriz porno.



Trump también está siendo juzgado en Nueva York acusado de inflar el valor de sus activos para obtener mejores condiciones de bancos y aseguradoras.



AFP