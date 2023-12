¿Me deben pagar extra si trabajo en Año Nuevo en Estados Unidos?

Aunque se trata de un día festivo, conforme se acerca el Año Nuevo, los trabajadores en Estados Unidos que trabajarán el 1 de enero deben considerar varios factores para determinar si recibirán un pago adicional. La respuesta depende de dos criterios: si están cubiertos por la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA) y si su empleador tiene una política de pago adicional por horas extras para los días festivos.

La FLSA se aplica a la mayoría de los trabajadores en Estados Unidos, incluidos los trabajadores de tiempo completo y de tiempo parcial, los empleados del sector privado, del gobierno federal y de gobiernos estatales y locales. Si usted está cubierto por la FLSA, tiene derecho a recibir el pago de horas extras si trabaja más de cuarenta horas durante una semana laboral.

La tarifa de horas extras debe ser al menos 1,5 veces el monto de su tarifa de pago por hora. Por lo tanto, si su tarifa de pago por hora es de US$10, su tarifa de horas extras sería de US$15.

Sin embargo, la FLSA no obliga a los empleadores a hacer pagos adicionales si usted debe trabajar un fin de semana o día festivo. Por lo tanto, si trabaja en Año Nuevo, su empleador no está obligado a pagarle extra si su semana laboral no supera las cuarenta horas.

Si su empleador tiene una política de pago por horas extras para los días festivos, es posible que le paguen extra por trabajar en Año Nuevo, incluso si su semana laboral no supera las cuarenta horas. Para saber si su empleador tiene una política de pago por horas extras para los días festivos, debe consultar su contrato de trabajo o preguntarle a su supervisor.

Facebook Twitter Linkedin

La tarifa de horas extras debe ser al menos 1,5 veces el monto de su tarifa de pago por hora Foto: Adobe Stock

(Además le recomendamos: La nueva ley que afectará a los conductores de Florida en 2024)

La ley que protege los derechos de los trabajadores en EE. UU.

Para entender sus derechos, es esencial recurrir a la FLSA. Esta ley es la protectora de los derechos laborales, aplicándose tanto a empleados de tiempo completo como de tiempo parcial. Su alcance se extiende desde el sector privado hasta los dominios del gobierno federal y gobiernos estatales y locales, siempre y cuando los empleadores tuvieran un volumen de negocios anual de al menos US$500.000.

Sin embargo, esta red tiene sus límites. La FLSA no impone la obligación de pagos adicionales por trabajar en días festivos, fines de semana o debido a enfermedad. Tampoco requiere compensación adicional por terminación de empleo.

Aunque ciertas categorías de trabajadores, como los domésticos, como amas de casa y niñeras, están bajo la sombra protectora de la FLSA, aquellos que prestaban servicios para el gobierno tienen especiales. Esto incluye la opción de tiempo libre en lugar de un pago en efectivo por horas extras.

Para saber si le deben pagar extra si trabaja en Año Nuevo en Estados Unidos, debe responder a las siguientes preguntas:

¿Estoy cubierto por la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA)? ¿Mi semana laboral supera las 40 horas? ¿Mi empleador tiene una política de pago por horas extras para los días festivos?

Si responde "sí" a las dos primeras preguntas, entonces tiene derecho a recibir el pago de horas extras por trabajar en Año Nuevo. Si responde "no" a una o ambas preguntas, entonces su empleador no está obligado a pagarle extra.