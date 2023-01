El republicano Kevin McCarthy estaba llamado a convertirse fácilmente en el próximo presidente del Congreso de Estados Unidos, pero el viraje a la extrema derecha de sectores de su partido, alentado por el expresidente Donald Trump y cuya culminación fue el asalto al Capitolio de hace dos años, le puso las cosas difíciles.



Esta semana, McCarthy fracasó en 13 ocasiones en su intento de lograr los votos necesarios en la Cámara Baja (al menos 218) para presidirla, en una situación inédita desde hace un siglo, pese a la victoria de los republicanos en las elecciones de medio mandato de noviembre.

El motivo: la rebelión de veinte ultras de su partido, agrupados bajo el llamado Freedom Caucus, que presentaron candidatos alternativos a la Presidencia de la cámara y que le critican a McCarthy no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso en la nueva legislatura, entre otros asuntos.



McCarthy fue uno de los primeros dirigentes del partido en manifestar su apoyo a Trump tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de una turba de seguidores del exmandatario y que fue instigado por él mismo, pero este gesto no parece haber convencido a los radicales republicanos, vinculados con el "trumpismo".



Ni siquiera sirvió el llamamiento que el propio Trump hizo este miércoles a sus partidarios para lograr un consenso y que apoyaran al legislador por California.



"Ahora es el momento de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la cámara voten por Kevin, cierren el trato y tomen la victoria", apuntó en un mensaje en su red social, Truth Social. "Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa", añadió Trump, que anunció que se postulará a la nominación de su partido el año próximo a las elecciones presidenciales.

Votaciones para elegir el presidente de la Cámara Baja de EE. UU. Foto: EFE

Ni siquiera está claro el poder de influencia que pueda tener Trump en los fieles a MAGA (Make America Great Again, el lema que el expresidente utilizó en su primera campaña electoral), como se conoce la "doctrina" del exmandatario, cuyo apoyo a determinados aspirantes en los comicios de noviembre pasado resultó en algunos casos desastrosos en lo que se refiere a los resultados.



Hace dos años, decenas de republicanos en la Cámara Baja rechazaron refrendar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, alentados por las acusaciones sin pruebas de Trump de que los demócratas habían llevado a cabo un fraude electoral.



Dichas acusaciones fueron el pretexto que los seguidores del exmandatario emplearon para irrumpir en el Capitolio e interrumpir ese proceso de ratificación.

La disputa en la Cámara

Sin embargo, dos años después y ahora que tienen la mayoría en la Cámara Baja, han sido incapaces de nombrar por el momento a McCarthy, el aspirante favorito del aparato del partido para dirigir este hemiciclo.



Hacía exactamente un siglo que un "speaker", como se conoce al presidente de la Cámara de Representantes, no era elegido en la primera votación. Las diferencias entre los partidarios de McCarthy -agrupados bajo la etiqueta "Only Kevin" (Solo Kevin)- y sus detractores -"Never Kevin" (Kevin jamás)" - refleja las rencillas internas en las que está sumido el partido.



Aun así, McCarthy nunca fue figura de pleno consenso: En 2015, con los republicanos liderando la Cámara, renunció por sorpresa a posicionarse en la cima de su partido en el Congreso por falta de apoyos internos suficientes.



Nacido en California hace 57 años, McCarthy aspira a liderar la Cámara Baja tras ejercer como líder de la minoría republicana desde 2019. Desde 2014 y hasta entonces, con los republicanos dirigiendo la cámara y John Boehner y Paul Ryan como "speakers", ocupó el cargo de "número dos" de esta cámara.

Simpatizantes republicanos en Arizona. Foto: EFE

En agosto de 2014 cuando ocupó ese puesto hizo historia al alzarse con apenas poco más de siete años y medio en activo dentro de los pasillos del Capitolio.



Cuando se postuló en noviembre como aspirante a la Presidencia de la Cámara de Representantes, McCarthy prometió que afrontaría cada día con un único objetivo, el de abordar las necesidades de sus conciudadanos.

McCarthy asegura que para la noche de este viernes contará con los votos necesarios. "Tendré los votos", aseguró el aspirante en declaraciones a la cadena de televisión CNN, tras el final de la votación número 13 que ha vuelto a perder por un estrecho margen.



A la salida del hemiciclo, McCarthy aseguró a los medios que gracias a lo dilatado de este proceso -que dura ya cuatro días- el Partido Republicano será "más efectivo y eficiente" cuando opere como mayoría en la Cámara Baja.



"Definitivamente el Gobierno va a ser más responsable", añadió. Tras cuatro extenuantes jornadas de negociaciones con los veinte republicanos ultras que le negaron su apoyo, McCarthy está cerca de lograr su cometido.



En la votación número 13 que se celebró en la tarde del viernes, McCarthy logró un total de 214 votos a favor, con lo que se queda a dos de lograr la mayoría dado el cuórum que había en el Congreso.

Kevin McCarthy. Foto: AFP

Así, solo le queda convencer a otros dos del grupo de republicanos ultras, reacios a que se convierta en el próximo "speaker" de la Cámara Baja. La aritmética le permitiría que con cuatro votos en contra siguiera saliendo elegido.



McCarthy aspira a convertirse en "speaker" en la votación número 14 que se celebrará en la noche de este viernes a partir de las 10 p. m., una importante figura política en el país entre cuyas funciones está fijar gran parte del calendario legislativo, decidir qué proyectos se votan y cuándo.



Sin un presidente de la Cámara Baja, el 118 Congreso no puede arrancar y la única opción para elegirlo es que se sigan produciendo votaciones hasta que un candidato alcance la mayoría.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*

*Con información de EFE

