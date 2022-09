El futuro de Mauricio Claver-Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pende de un hilo y la suerte a la cabeza de esta institución financiera podría determinarse esta misma semana.



De acuerdo con múltiples reportes de prensa y fuentes consultadas por este diario, la Junta de Directores se estaría inclinando por removerlo del cargo luego de conocer el resultado de una investigación independiente sobre su supuesta relación con una subordinada.



La pesquisa fue ordenada por la Junta de Directores luego de que una fuente anónima denunciar la relación y otro tipo de irregularidades, entre ellas una serie de ascensos a la subordinada, quien se desempeña como su asesora y es de origen colombiano.



De acuerdo con el reporte de la firma Davis Polk, cuyo contenido fue filtrado a la prensa, si bien no existe "evidencia directa" del romance, sí dice que existen indicios de esa relación y sugiere que el romance viene desde que Claver-Carone y la asesora trabajaban juntos en la Casa Blanca antes de que el funcionario fuera nombrado como director del BID.



Así mismo, sostiene que tanto Claver-Carone como la asesora se negaron a colaborar con la investigación, algo que exigen los reglamentos del BID. De acuerdo con Davis Polk, que cita a más de 10 empleados del BID en su pesquisa, ninguno de los dos permitió que se revisaran los teléfonos que les entregó la empresa para poder verificar los mensajes de texto que se enviaban ni sus cuentas de e-mail.



Esa falta de cooperación, sostiene el reporte, puede ser entendida como "evidencia circunstancial de una relación íntima".



De acuerdo con el portal Axios, Claver-Carone, según los testigos citados en la investigación, habría prometido "destruir al banco" por la investigación que se adelanta en su contra.



El funcionario, que fue impuesto a regañadientes por la administración del presidente Donald Trump hacia el final de su mandato, ha negado de manera tajante la relación y tiene previsto un encuentro con las directivas de BID este mismo jueves para responder a las acusaciones que se le hace en el reporte.



Por tradición, la presidencia del BID siempre había recaído en latinoamericanos, así como la jefatura del Banco Mundial es una para un estadounidense y la del Fondo Monetario Internacional para el FMI. A pesar de ello, Trump usó su músculo económico en el Banco (posee el 30 por ciento de sus acciones) para promover a Claver-Carone con el respaldo de otros países como Brasil y Colombia.



Desde que se entregó el reporte la Junta del Banco se ha reunido en tres ocasiones para evaluarlo. De acuerdo con la agencia Reuters, que fue la primera en reportar sobre el resultado de la investigación, la Junta, que está compuesta con 14 miembros, estaría cerca de llegar a un consenso sobre la necesidad de destituir al funcionario. Para llegar a ese consenso, solo se requiere la mayoría simple de sus miembros.



Si eso sucede, la decisión final pasaría a la Junta de Gobernadores, compuesta por los 48 jefes de finanzas (ministros) de los países que componen el BID y en la cual el voto de cada uno depende de su poder accionario.



Mauricio Claver-Carone, presidente del BID. Foto: BID

Solo entre Colombia, Argentina, Chile y Perú, hoy encabezados por gobiernos de izquierda que no comulgan con Claver-Carone, un declarado anticastrista y con posiciones de derecha, suman casi el 20 por ciento de ese voto. Pero según Reuters, Brasil, que defendió la candidatura del funcionario en un principió y que cuenta con otro 11 por ciento de las acciones de Banco, también le estaría dando la espalda en este momento.



Por supuesto, la suerte de Claver- Carone depende en gran parte de lo que decida hacer EE. UU. con su 30 por ciento de acciones que, sumadas a las de estos cuatro países serían suficientes para alcanzar el 50 por ciento necesario para destituirlo.



Tanto la administración Biden, como los demócratas en el Congreso, siempre se opusieron a la candidatura de Claver- Carone. No solo por la ruptura de la tradición, sino por su falta de experiencia y posiciones políticas.



La pregunta ahora es si, a la luz del nuevo reporte, están listos para 'correrle el tapete' y pagar el costo político de retirarle el respaldo a un estadounidense.



Y la respuesta probablemente está asociada a lo que hagan los demás países. Como le dice una alta fuente a este diario, Biden no quiere tomar solo en está decisión y en eso la posición de Brasil podría ser clave.



Pero como afirma otra fuente "el reporte es tan demoledor que esto es como la crónica de una muerte anunciada. Sus acciones son indefendibles y tanto el banco como EE. UU. quedarían muy mal por que hubo una clara violación ética que va en contra de los reglamentos del BID".



De momento, Estados Unidos lo que ha dicho es que "se toma muy en serio todas las acusaciones sobre violaciones éticas en instituciones financieras" y que respaldan firmemente "las protecciones contra aquellos que delatan". Así mismo, que apoyan un proceso serio para evaluar las acusaciones y que están revisando el reporte con "sumo cuidado".

Una de las cosas que más ha sacado ampolla internamente en el BID es el exorbitante sueldo que se les está pagando a la asesora promovida por Claver.



La funcionaria llegó al Banco con un sueldo de casi US $ 290.000 dólares anuales (1.200 millones de pesos). Pero en menos de dos años fue ascendida en dos oportunidades y hoy gana US $ 420.000 dólares (casi 1.700 millones de pesos).



Retribución sólo superada por la del propio presidente y que es equivalente a lo que ganaría el vicepresidente de esta institución.



Así mismo hay un profundo malestar por las retaliaciones que ya habría tomado Claver-Carone contra funcionarios del banco que colaboraron con la investigación.



Este viernes se supo que el presidente decidió degradar -y de manera unilateral- al vicepresidente para Asuntos Financieros y Administrativos, el argentino Gustavo de Rosa, por supuestamente colaborar con la pesquisa de Davis Polk. Una decisión que según el reglamento del Banco debía consultar con la Junta de Directores.



Según los entendidos, si la Junta recomienda la destitución, el tema sería abordado por la Asamblea de Gobernadores (los ministros de finanzas de los países miembros), que se darán cita el mes entrante en Washington para participar en las reuniones de otoño del Banco Mundial.



En esta cita también se discutiría su posible reemplazo y todo indica que sería un brasilero, dado que este país nunca ha ocupado la presidencia y era el más opcionado hasta que apareció Claver-Carone hace dos años. Lo cual también explica por qué Brasil no tendría ya tanto interés en defender al emproblemado funcionario.



Si bien el presidente Jair Bolsonaro es de derecha y un aliado de Trump, este ya no está en el poder y podría anotarse un triunfo a bajo costo. Sobre todo, si los actuales ocupantes de la Casa Blanca tampoco tienen interés en dar la pelea.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

