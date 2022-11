La demócrata Maura Healey se convirtió este martes en la primera gobernadora abiertamente lesbiana de Estados Unidos, tras vencer en el estado de Massachusetts al republicano Geoff Diehl, apoyado por el expresidente Donald Trump, según varios medios.



Healey, de 51 años, actual fiscal general de Massachusetts y reconocida defensora de derechos humanos, ganó cómodamente a su rival y arrebata para los demócratas esta importante gobernación, que estaba en manos republicanas. "Para todas las niñas y todas las personas LGBTQ: pueden ser lo que quieran", dijo Healey, que también se convierte en la primera gobernadora de la historia del estado.



El actual gobernador Charlie Baker, un republicano moderado, decidió no presentarse a un tercer mandato. "Esta noche, Maura Healey ha hecho historia, convirtiéndose en la primera gobernadora lesbiana del país", se congratuló la organización Campaña de Derechos Humanos, la mayor defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ del país.

Desde el puesto de fiscal general de Massachussets, Healey luchó por ampliar los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, combatió la legislación contra esta comunidad y trabajó por las personas transgénero, asegura la organización.

Massachusetts tendrá dos mujeres como máximas autoridades del estado por primera vez en la historia, según el Center for American Women and Politics de la Universidad de Rutgers.



Healey estará secundada por Kim Driscoll como vicegobernadora. Healey podría no estar sola. La aspirante demócrata a la gobernación del estado de Oregon (noroeste), Tina Kotek, también es abiertamente lesbiana.

Maura Healey Foto: AFP.

Estas elecciones de medio mandato han sido las primeras en la historia con candidatos LGBTQ en los 50 estados del país y la capital Washington, una muestra de cómo esa comunidad se ha convertido en una fuerza electoral cada vez más poderosa en el país. El 90% pertenecen al Partido Demócrata del presidente Joe Biden.



