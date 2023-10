Matthew Perry: el icónico edificio de Nueva York donde están rindiéndole homenaje

Tras la noticia del fallecimiento del actor Matthew Perry, sus fans en Nueva York le han rendido tributo en el icónico edificio que sirvió de fachada para la serie Friends. Ahí sus seguidores han dejado adornos florales, veladoras y cartas en memoria del histrión que dio vida a Chandler Bing.

Desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de Matthew Perry, el "edificio de Friends", como se conoce a la torre de departamentos ubicada en las calles Bedford St. y Grove St., en el West Village, en Nueva York, se convirtió en punto de reunión para los seguidores del actor.

Si bien Friends, cuyo primer episodio salió al aire en 1994, se grabó casi totalmente en estudio, el edificio de Nueva York sirvió como fachada del edificio en el que se encontraba el departamento de Monica Geller y Rachel Green, así como el de Joey Tribbiani y Chandler Bing. Aunque, eventualmente otros personajes como Ross Geller y Phoebe Buffay también vivieron ahí.

Aunque en la serie, abajo del edificio de Monica se encontraba el café Central Perk, en realidad, se encuentra un restaurante, llamado Little Owl, dirigido por el chef Joe Campanaro. En la esquina del lugar, un farol de hierro ha servido como punto de reunión para quienes dejan flores en memoria del actor.

Los seguidores del actor dejaron decenas de arreglos florales con conmovedores mensajes en el "edificio de Friends". Foto: Instagram @juanofthosedays

“La vez que todos perdimos un amigo”: un mensaje para Matthew Perry

Entre los arreglos en memoria del Matthew Perry, algunos de sus seguidores se han dado a la tarea de compartir conmovedoras historias sobre lo importante que resultó el actor para ellos y el impacto que el personaje Chandler Bing tuvo en sus vidas. Entre ellos, se lee “the one where we all lost a friend”, haciendo referencia a los títulos de los episodios de la serie y al triste vació que deja la muerte del actor.

“Gracias, Matty, por hacerme sentir paz y alegría, desde la escuela hasta la mitad de mis 30, incluso cuando tú no te sentías así. Tu impacto es inmedible. Tú fuiste y siempre serás un amigo para tantos extraños que crecimos siendo confortados por ti. Gracias por haber estado ahí para nosotros”, dice uno de los emotivos mensajes que resume cómo se sienten los seguidores de la serie ante la pérdida de Matthew Perry.