McConaughey aventaja al gobernador de Texas en intención de voto

El actor Matthew McConaughey podría sumarse a la tradición de Ronald Reagan, Arnold Scharzenegger y Donald Trump aprovechando la fama en el mundo del espectáculo para una carrera política, en este caso como gobernador de Texas, y las encuestas están de su lado.

Un sondeo realizado por la Universidad de Texas para el diario 'The Dallas Morning News' encontró que el 45 por ciento de los votantes registrados daría su voto por

McConaughey en tanto que solo el 33 por ciento votaría por el gobernador actual, el republicano Greg Abbott.



Pero entre los votantes conservadores, el 56 por ciento indicó que votaría por Abbott comparado con solo el 30 por ciento a favor de McConaughey.



Este dato, junto con el hecho de que el 66 por ciento de los votantes demócratas y el 44 por ciento de los independientes encuestados se inclinan por McConaughey, podría tentar al actor para postularse como candidato del Partido Demócrata.

El gobernador de Texas, Greg Abbott. Foto: Desmond Boylan. Efe

Todo lo que McConaughey, de 51 años de edad, tuvo que hacer para tal reacción de los votantes fue especular en un podcast publicado en marzo pasado sobre cuál es el rumbo de su vida.



"Estoy considerándolo otra vez", dijo el actor premiado con un Óscar, después que la anfitriona del podcast, Rania Mankarious, mencionó la posibilidad de una candidatura.



"¿Es una consideración real?", continuó. "Porque creo que tengo algunas cosas que enseñar y compartir. ¿Cuál es mi papel de liderazgo? ¿Cuál es mi categoría en el próximo capítulo de mi vida en el que entro?".



McConaughey ya había especulado con la idea de una candidatura política en las elecciones de noviembre pasado, pero desechó esta opción durante una participación en el programa televisivo "The Late Show" con Stephen Colbert.

Abbott fue elegido gobernador en 2014 y reelegido en 2018. En Texas no hay límites para la reelección de gobernador y Abott encara su próximo desafío en las urnas en noviembre de 2022.



El actor de "Dallas Buyers Club" (2013) e "Interstellar" (2014) no ha explicado públicamente su filiación partidista, si es que la tiene, y sus ideas políticas han confundido a quienes le siguen la pista.



En febrero de 2017, el actor instó a la ciudadanía a aceptar a Trump como presidente, pero más tarde su agente publicitario indicó que los comentarios de McConaughey habían precedido a la investidura presidencial de Trump, es decir antes de que muchas de las políticas de Trump se conocieran.



El actor, que alguna vez calificó a la izquierda como "arrogante", ha sugerido que es un centrista y esto tal vez no atraiga mucho a los votantes independientes de Texas, aunque por ahora esta encuesta le es favorables.



EFE

